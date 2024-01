Az első szettet a Vidux-Szegedi RSE felnőtt férfi csapata magabiztos játékkal kezdte, hamar vezetett is. Viszont a kialakult előny sajnos hamar odalett, a vezetést átvette a Kaposvár és meg is nyerte a szettet 25:18-ra. A második szettben a vendégcsapat továbbra is jobb felkészültséget mutatott, könnyen nyert 25:13-ra. A harmadik játékrészt a Kaposvár hasonló energiával kezdte, de a szegediek nem hagyták magukat, többször is felhozták az állást egyenlőre. Ez azonban nem volt elég, túl erősnek bizonyult a Kaposvár csapata, a szetteredmény 25:17 lett, így 3:0-ra vesztett hazai pályán a Vidux-Szegedi RSE felnőtt férfi csapata.

Berkes Zoltán: – Azzal a céllal léptünk pályára, hogy még egy sebességi fokozattal feljebb kapcsoljunk. Azt gondolom, annak ellenére, hogy a mérkőzés 3:0 lett és elég nagy pontkülönbséget tudott közé tenni az ellenfél, ez sikerült. Nyilván okulni kell a hibákból, az aktuális bajnoktól nem szégyen kikapni. Annak kell örülni, hogy ilyen szintű csapatot Szegedre tudtunk hozni, és a szép számú közönség, aki eljött, ezt láthatta. Mindenképpen azokból a pontokból meg védekezési szituációkból, amikből jól jöttünk ki, arra kell építenünk a jövőt illetően.

Vidux-Szegedi RSE–Fino Kaposvár 0:3 (–18, –13, –17)

Férfi NBI Extraliga, alapszakasz, 13. forduló. Szeged, városi sportcsarnok, 103 néző. Vezette: Ujházi, Bátkai-Katona.

Vidux-Szegedi RSE: Piti, Bodnár, Gönczi, Kiss, Pozzobon, Csányi. Csere: Borsi (libero), Polyák (libero), Kasnyik, Pintér, Honti, Demcsák. Vezetőedző: Berkes Zoltán.

Fino Kaposvár: Hubicska, Magyar, Bögöly, Novoselov, Lescay, Baróti. Csere: Bozóki (libero), Iván, Quevedo. Vezetőedző: Prakljacic Slobodan.