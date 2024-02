Végig kézben tartotta a mérkőzés alakulását az az SZVPS, amey 3–1-es első negyeddel indította a negyeddöntőt. A másodikban Sziládi Kristóf emberelőnyből lőtt góljával már 5–2-re vezetett a Szeged, de a nagyszünetig 5–4-re zárkózott fel az UVSE.

Két percen át egyik csapat sem tudott betalálni a harmadik felvonás elején. Horváth Vencel törte meg a csendet hazai részről, 6–4. A Szeged és az UVSE is jól védekezett, de Leinweber Olivérnek köszönhetően rohamosan nőtt az előny. 8–4 után még lőtt egyet az UVSE, így a záró negyedre is maradt még izgalom. Mindent meg is tettek ezért az újpestiek, ők találtak be először, amire hamar válaszolt Leinweber, így az is belefért, hogy a hátralévő négy és fél percben már ne szerezzen gólt az SZVPS. A vége 9–8, elődöntőbe jutott a Szegedi Vízipóló Suli.

A másik három negyeddöntőt még nem játszották le, így a szegedieknek várni kell még az ellenfélre, amelyet ismét sorsolás útján kapnak

Szegedi Vízipóló Suli–UVSE 9–8 (3–1,2–3,3–1,1–3)

Férfi vízilabda, Komjádi Kupa, negyeddöntő. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda. Vezette: Fodor, Ercse.

SZVPS: Gyovai – Leinweber 3, Sziládi 2, Bóbis 1, Horváth V. 1, Pörge 1, Kasza. Csere: Danka (kapus), Kozma, Klár, Molnár H., Báthory 1, Molnár M. Vezetőedző: Juhász Zsolt.

UVSE: Korom – Herczeg 2, Besenyei 4, Barics, Hegedűs Cs. 1, Labyk, Hegedűs Z. Csere: Gelányi, Varga Cs., Budai, Fazekas, Kedves 1, Bárd. Vezetőedző: Vincze Balázs.

Gól – emberelőnyből: 9/4, ill. 5/1.

Ötméteresből: 2/1, ill. 3/3.

Kipontozódott: Hegedűs Cs.