A Bordány ellen is folytatódott a listavezető SZVSE kiváló sorozata. A Vasutasok zsinórban a 18. mérkőzésüket nyerték meg, miután az első félidő hajrájában, majd a második játékrész elején is betaláltak a közel egy órán át emberhátrányban futballozó ellenfelüknek.

A ráadás pillanataiban jött a drámai fordulat Kiskundorozsmán, ahol a forduló rangadóján a vendég Tiszasziget ugyan kétgólos előnyben volt, és abszolút uralta a meccset, mégsem tudta megszerezni a három pontot. A hazaiak egy szerencsés góllal, egy beadást követően szépítettek, majd a meccs utolsó momentumaként előreíveltek egy labdát, amelyet Kiss Dominik ugyan magához ölelt, de közben lábbal ütközött ellenfelével. A megítélt büntetőt gólra váltotta a Dorozsma, ezzel pedig egy pontot sikerült otthon tartani a forduló rangadóján.

Szintén a hosszabbítás pillanatai hoztak változást Mórahalmon is, ahol a makóiak csereembere, Megyesi Martin két gyors támadást befejezve juttatta vezetéshez az övéit. A meccsen több lehetőséget dolgozott ki a Mórahalom, és végül a 91. percben döntetlenre mentette a meccset.

Mindennek az Algyő örülhetett leginkább, és ki is használta a többiek pontvesztését. Az algyőiek egy kevés helyzetet hozó első félidőt követően négyszer is betaláltak Szentesen. A vendégek Patai remekbe szabott, távoli átemelésével jutottak vezetéshez, majd ugyan a hazaiak egy igencsak tizenegyes-gyanús szituációt reklamáltak, közvetlenül ezt követően egy szerzett labda után viszont az Algyő talált be. Berkó beadás utáni, szerencsétlen öngólja lezárta a meccset.

Két piros lapot, és hét gólt hozott az alsóházi rangadó az FK Szeged és a HFC II. között, ebből pedig végül a vásárhelyiek jöttek ki jobban, győzelmükkel pedig elszakadtak legyőzött riválisuktól.

Megszakadt az Ásotthalom nyolc meccsből álló, pont nélküli szériája. Hevesi Tibor csapata két remek kontragóllal jutott vezetéshez a Balástya ellenében, majd a vendégek ugyan egy lecsorgót követően szépítettek, de egy tizenegyessel az Ásotthalom lezárta a meccset. Ezzel a homokhátiak először nyertek mérkőzést hazai pályán ebben a szezonban, a Balástya pedig távolodik a felsőházat jelentő hatodik helytől.