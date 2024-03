Bár a vendégek szereztek vezetést, Bóbis hamar egyenlített. Mindkét csapat brusztolt, a jól záró védelmek mögött pedig az első negyedben a tőle megszokott vehemenciával Danka, majd a másodikban Györke kapta el a fonalat. Nyolc percet követően 1–2 állt az eredményjelzőn, ami a második negyed közepéig nem is változott. Az újabb gólhoz a szegediek álltak többször közelebb, de a vendégek kapusa jól “állta a sarat”. Az utolsó két percben viszont már jöttek a gólok is, a januári Eb-n a magyar válogatottba berobbant Tátraival és Kovács Péterrel nem bírtak a hazai védők, így 4–2-re vezetett a BVSC a nagyszünetben.

Egészen a harmadik negyed derekának végéig úgy tűnt, a BVSC eldöntheti a három pont sorsát. 2–5-ről viszont 4–5-re alakult az állás két szép szegedi találattal, majd az utolsó percben született gólváltás után 5–6-tal indulhatott a záró felvonás. Két újabb BVSC-góllal eldőlt a győzelem sorsa, a végén viszont még sikerült kozmetikázni az eredményt.

Kiss Csaba, a Szeged vezetőedzője: – Ismét eljutottunk odáig, hogy sikerült megcibálni az oroszlán bajszát, de legyőzni már nem tudtuk. Büszke vagyok a csapatomra, mert az eredménytől függetlenül végig küzdött. Az emberelőnyös szituációkban nem teljesítettünk jól, ha hozzuk ebben a megszokott, jó játékunkat, akkor még inkább ott liheghettünk volna a BVSC nyakában. Elértük azt, hogy egyik felsőházas csapat sem jöhet B-kerettel Szegedre, mert mindenkire veszélyesek vagyunk.

Kemény Kristóf, a BVSC vezetőedzője: – Mindkét csapatnak gratulálok, mert színvonalas és izgalmas meccs játszott egymással. Az őszi meccshez nem hasonlítanám ezt, mert akkor még mindkét együttes formálódott. Nehéz négy negyedre számítottunk, mert fizikálisan jó állapotban van a Szeged, amely a kialakított játékát magabiztosan játssza. Szerda-szombat ritmusban vízilabdázunk most, ebben a sűrű programban pedig benne lehet, hogy nem vagyunk elég pontosak. Éppen emiatt örülök annak, hogy jól védekeztünk és Györke Zsolt is remekelt a kapunkban. Amennyiben az első negyedben jobban használjuk ki a helyzeteinket, vezethettünk volna akár három góllal is. A legfontosabb viszont, hogy egy újabb fontos lépést tettünk meg a kijelölt célunk felé.

Bóbis Botond, a Szeged játékosa: – Bosszús vagyok, amiért nem jött össze a bravúr. Egyre közelebb vagyunk a pontszerzéshez a felsőházban, komoly csapatok bajszát ráncigáljuk. Sajnálom, mert ez a BVSC most nem volt éles, jobb játékkal még több keresnivalónk lehetett volna. Második hete komoly teljesítményt nyújtunk, remélem, hamarosan ez pontokban is megmutatkozik.

Zue.hu Szegedi VE–BVSC 9–10 (1–2, 1–2, 3–2, 4–4)

E.ON férfi vízilabda OB I., felsőházi rájátszás, 3. forduló. Szeged, Tiszavirág Sportuszoda, 150 néző. Vezette: Kovács S., Ádám F.

Szeged: Danka – Sánta 2, Bóbis 2, Nagy M., Horváth Zs., Kürti 2, Sziládi 1. Csere: Pörge, Tóth Gy., Klár, Leinweber 2, Horváth V., Kasza. Vezetőedző: Kiss Csaba.

BVSC: Győrke – Tátrai 3, Mészáros M., Csacsovszky E. 2, Csacsovszky A., Gyárfás 2, Horváth Á. Csere: Csapó 1, Mészáros Cs., Kovács P. 2, Gál, Bundschuh. Vezetőedző: Kemény Kristóf.

Gól – emberelőnyből: 12/3, ill. 9/4.

Ötméteresből: 1/1, ill. 1/0.

Kipontozódott: Kasza, ill. Horváth Á.

Kiállítva cserével: Gyárfás.