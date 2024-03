Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős helyettes államtitkára, valamint a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) elnöke a budapesti Stopper Úszóházon tartott sajtótájékoztatón bejelentette: elindult a jegyértékesítés a 100 nap múlva kezdődő szegedi ECA gyorsasági, para kajak-kenu és SUP Európa-bajnokságra. Utóbbi szakágban ráadásul bárki rajthoz állhat és már nevezni is lehet.

– Megkezdődik a menetelés, megkezdődik az évad – nyitotta meg a sajtótájékoztatót Schmidt Gábor, az MKKSZ elnöke. – Többen a külföldi edzőtáborokban vannak, javában zajlik a felkészülés. A világkupán még kvótákért szurkolhatunk, de számunkra még fontosabb lehet ez az Európa-bajnokság.

Az esemény már kevesebb, mint 100 nap múlva, június 12-én kezdődik a szegedi Maty-éren, ahol minden bizonnyal már a teljes olimpiai csapat is rajthoz áll. Szeged lesz az utolsó helyszín, ahol Európa legjobbjai megmérettethetnek, illetve felmérhetik, hogy ki milyen szinten van a párizsi ötkarikás játékok előtt.

A felnőtt Európa-bajnokság 22 év után tér vissza Szegedre, amelynek sikeres lebonyolításához a magyar kormány, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az MKKSZ további támogatói is hozzájárulnak. Hétfőn hivatalosan elindult a jegyértékesítés is, a www.szeged2024.hu oldalon keresztül és az Eventim honlapján lehet hozzájutni a belépőkhöz.

– Ez egy családbarát rendezvény lesz. A sikeres atlétikai világbajnokságból kiindulva a Magyar Kajak-Kenu Szövetség is csatlakozott a Sportoló Nemzet Programhoz, amelynek tagjai 30%-os kedvezménnyel tudják megvenni a jegyeket – mondta még Schmidt.

A válogatott versenyzők eredményes téli felkészülésen vannak túl. Boros Gergely szakmai igazgató kiemelte, hogy sérülésektől és betegségektől mentesen, mindenki a céljainak megfelelően tudta teljesíteni a betervezett edzésprogramot és a legtöbben már a melegvízi edzőtáborokban készülnek a szezonra.

– Tótka Sándor, Nádas Bence, Csizmadia Kolos, Kuli István már január óta edz. Dél-Afrikából hazatértek, és már Sevillában szálltak vízre. Ők egy kicsit már előrébb járnak, mint a többiek – emelte ki Boros Gergely, majd hozzátette, az említett helyszínek mellett Törökországban, Brazíliában és Portugáliában is vannak már, illetve lesznek még edzőtáborozó csapatok, néhányan azonban itthon készülnek a versenyszezonra.

– Mind a gyorsasági, mind a para szakágnak fontos lesz a szegedi Európa-bajnokság, mivel ez lesz az utolsó nemzetközi verseny, ahol megmérettetik magukat a kaja-kenusok az olimpia előtt. Az Eb után nyolchetes felkészülés következik Párizsra – zárta beszédét Boros Gergely.

Az MVM Szegedi VE paralimpiai bronzérmese, Varga Katalin regnáló Európa-bajnokként kezdi meg a szezont. A KL2-es sérültségi kategóriában versenyző klasszis azonban a korábbi győzelmének nem tulajdonít akkora jelentőséget. Szeretne úgy nyerni a szegedi Eb-n, hogy a nagy ellenfelei között számon tartott britek is jelen vannak, majd ezt követően Párizsban is lehető legjobbat szeretné kihozni magából.

A 2021-es balatonfüredi világbajnokság, illetve a 2022-es világkupa után idén Szegeden Európa-bajnokságot is rendez a magyar szövetség a SUP szakágban, amely az első lesz az ECA égisze alatt. Tóth Dávid vezetőedző kiemelte, míg 2022-ben csak 45-en, tavaly már 70-en indultak a magyar bajnokságon, valamint felidézte, hogy a tavalyi Balaton-átevezésen 8-900-an teljesítették SUP-pal a távot, és az országos bajnokság mezőnye is jelentősen szélesedett 2022-höz képest, ami azt bizonyítja, hogy fejlődik a szakág. Az Eb különlegessége, hogy a SUP versenyekre bárki nevezhet a szeged2024.hu oldalon. Tóth Dávid kiemelte, hogy a tavaly világbajnokságon is jól szereplő Kocsis Csillag éremesélyes lehet, de reméli a magyar szurkolók biztatása plusz energiákat hoz ki minden indulóból.