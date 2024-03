Egy megerősített Vasas II. otthonában lépett pályára a Hódmezővásárhelyi FC az NB III. Dél-keleti csoportjában, a hazaiaknál ugyanis az NB I.-es múlttal bíró Hinora Kristóf és Szánthó Regő is kezdőként lépett pályára.

A meccs elején a HFC volt aktívabb, viszont ezt követően a Vasas II. volt kapura veszélyesebb. Az angyalföldiek főleg pontrúgásokból veszélyeztettek, egy kavarodás után pedig egy nagyobb lehetőségük is volt. Ezt követően azonban Gréczi vezérletével több veszélyes támadást vezetett a Vásárhely, a támadó a szélen többször is meg tudta bontani a Vasas II. védelmét, de az utolsó megmozdulásokba rendre hiba csúszott. Rabecz Valter lövésénél Bánfalvi kapus mutatott be bravúrt, majd Gréczi spiccel kapura lőtt labdája kevéssel ment el a kapufa mellett.

A szünet után a HFC állt közelebb a gólhoz, a hajrában Pleszkán egy visszaívelt labda után közelről kihagyta a lehetőségét, valamint Gréczi egy visszagurítás után szintén megszerezhette volna azt a gólt, ami eldönti a meccset. Két alkalommal büntetőt reklamálhattak a vásárhelyiek, de végül maradt a gól nélküli döntetlen – a HFC így a legutóbbi hét mérkőzéséből ötödjére is döntetlenre végzett.

Antal Krisztián: – A megerősített Vasas II. ellen örülhetünk a stabilitásunknak, kontrolláltuk az ellenfél pontrúgásait, megakadályoztuk a gyors támadásaikat. Ha picit rutinosabbak, pontosabbak vagyunk a kapu előtt, akkor gólokat lőhettünk volna. Sajnáljuk, hogy két esetben a játékvezető sípja néma maradt.

Vasas FC II.–Hódmezővásárhelyi FC 0-0

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 19. forduló.

Budapest, Ilovszky Rudolf stadion, 200 néző. Vezette: Nagy Attila László (Dobos, Bán).

Vasas II.: Bánfalvi – Szabó B., Puskás, Feledy, Papp, Rab (Almeida, 87.), Farkas B., Varga, Hinora (Molnár Cs., a szünetben), Szántó (Hős, a szünetben), Barkóczi (Rideg, 66.). Edző: László András.

HFC: Deczki – Guth, Molnár B., Zana, Zámbori, Dóra, Pleszkán, Mahler (Borbás, 64.), Sipos, Rabecz V. (Török, 64.), Gréczi. Edző: Antal Krisztián.