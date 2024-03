Már csak három forduló van hátra a férfi kosárlabda NB I./A csoportjának alapszakaszából, és bizony a legtöbb kérdés még nyitott a folytatást illetően.Az már biztos, hogy az első két helyen a Falco, valamint az Alba Fehérvár végez, ám hogy a rájátszást érő (és egyben biztos bentmaradást jelentő) további hat helyre mely csapatok érnek oda, azt lehetetlen megtippelni. A 26 fordulót követően ugyanis az első nyolc helyezett vesz részt a bajnoki negyeddöntőkben, míg az erről lemaradó hat csapat a play-out során egy oda-visszavágós kört játszik egymással úgy, hogy a csapatokat csak egy győzelem választja majd el egymástól a kiinduláskor.

Óriási azonban a tülekedés, hiszen a jelenlegi harmadik Szolnokot és az utolsó előtti, 13. helyen álló Kaposvárt csak három győzelem választja el egymástól – ebben a bajnokságban pedig semmire sem lehet azt mondani, hogy nehezen elképzelhető, hogy megtörténik, mert számtalan hasonló szituáció vált már valóra.

Az SZTE-Szedeáknak elsősorban magára kell figyelnie, köszönhetően a Kaposvár elleni győzelemnek. Ezzel ugyanis megteremtette magának az esélyt a Tisza-parti gárda, hogy harcoljon a rájátszást jelentő helyek valamelyikéért. Szombaton 18 órától pedig egy olyan csapatot fogad, amely vele azonos mérleggel, 9 győzelemmel és 14 vereséggel áll jelenleg.

Az Atomerőmű SE számos változáson ment át a szezon során, ám a légióscserék és az edzőváltás sem hozott megnyugvást a paksi csapatnak, amely legutóbb saját közönsége előtt szenvedett 15 pontos (63–78) vereséget a Budapesti Honvédtól. Az atomvárosiaknál játszik az a Kassim Nicholson, aki tavaly még a Szedeákot erősítette, az amerikai légiós pedig a paksiak egyik vezére idén, 18 pontos átlaga mellett a legjobb teljesítmény-index átlaga van a csapatból.

– A szezon eddigi részében valóban nem játszottam irányítót, a Kaposvár ellen azonban Balogh Szilárd is sérülést szenvedett. Nem szokatlan számomra ez a szerepkör, karrierem korábbi részében játszottam már irányítót, így nem voltam megszeppenve a feladattól. Persze, egy kicsit újdonság volt, de úgy éreztem, hamar bele tudtam jönni, és felvettem azt a szerepet, amit Simándi Árpád kitalált. Mivel nyertünk, azt mondhatom, ez jól is sült el – nyilatkozta a klub honlapján Mucza Tamás, a Szedeák játékosa, aki 11 pontja mellett négy gólpasszal járult hozzá a Kaposvár elleni sikerhez.

A Szedeák a Kaposvár elleni második félidőben védekezésben rengeteget lépett előre, ennek köszönhetően pedig sokkal gördülékenyebb is volt a csapat játéka – a hasonló teljesítményre szükség lesz a Paks ellen is. Ebben a fordulóban még rendeznek egy Kaposvár–Oroszlány, egy Honvéd–Sopron, valamint egy Pécs–Kecskemét meccset is, azaz több esetben is olyan csapatok találkoznak, ahol mindkét fél a rájátszásért küzd, így egy szegedi győzelem borzasztóan sokat nyomhat a latban az utolsó két fordulóra fordulva.

– A Kaposvár elleni győzelemben nagy szerepet játszott, hogy össze tudtuk kapni a védekezésünket. Pécsen kriminális volt az egyéni és a csapatvédekezésünk is, és előtte is sokszor rosszul kezdtük az első és a harmadik negyedeket. Nem akarom elkiabálni, de most ezen sikerült javítanunk, jó csapatvédekezést mutattunk be, és tudtunk segíteni egymásnak a pályán. Az összes játékos nevében mondatom, úgy gondoljuk, a hátralévő fordulókban nincs előttünk más út, csak a győzelem. Ebben a bajnokságban bárki legyőzhet bárkit, mindenképpen szeretnénk megnyerni a hátralévő mérkőzéseinket – tette hozzá Mucza Tamás.