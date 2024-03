A női vízilabda-bajnokság egyik, hanem a legnagyobb szenzációját szolgáltatta eddig október 25-én a Szegedi VE azzal, hogy hazai környezetben 9–8-ra legyőzte a címvédőt. Ennek a mérkőzésnek játszották a “visszavágóját”, amely szerda esti lapzártánk után ért véget tízgólos hevesi sikerrel. Most őszi teljesítményénél lényegesen jobban vízilabdázót az Eger, míg rosszabbul a Szeged.

– Esélyeshez méltóan nagyon meggyőzően vízilabdázott az Eger. Tudtuk, hogy az őszi Szegeden aratott győzelmünk után rögtön a torkunknak esnek. Éppen ezért azt kértem, próbáljunk meg figyelni, akadályozzuk meg a gyors játékukat. Nagyjából öt percig ez sikerült, utána viszont koncentrációs hibák tömkelegét követtük el. Nem vagyunk egy szinten a hazaiakkal, de ezek a mi szintünkön sem elfogadhatóak. Ennél egy picit szorosabb mérkőzésre számítottan, nagyjából annyival, amennyi gyermeteg hibát vétettünk – értékelte a bajnoki találkozót a szegediek trénere, Szabó Tamás.

Egy 5–0-s kezdésnek köszönhetően gyorsan eloszlatta a szoros mérkőzés reményeit a Ferencváros Szentesen. A zöld-fehérek kispadján utoljára meccselt a Kurca-parti városban Gerendás György. A 70 éves szakember ugyanis az idény végén befejezi edzői pályafutását, helyét pedig éppen a Valdor trénere, Matajsz Márk veszi majd át. Ennek apropóján a szentesi szurkolók pálinkával és borral ajándékozták meg Gerendást.

– A Ferencváros más szintet képvisel, mint mi. Azt kértem a lányoktól, hogy próbáljunk kevesebb gólt kapni. Volt is beígérve egy kis úszás nekik, ha túllépik azt a határt, de sikerült azon belül maradni. Jobban néztünk ki, mint az UVSE ellen. Lőttünk hét gólt, küzdöttek a lányok, elfáradtunk, de ekkora különbség tényleg van a két csapat között. Dolgozunk tovább, hogy teljesítsük a céljainkat, de ehhez még rengeteget kell tanulni és fejlődni az ilyen mérkőzéseken, amelyeken megtapasztalhatjuk, hogy milyen a magas szintű vízilabda. Janka ma is nagyon jól védett, gratulálok neki és a csapatnak is, mert a szívüket-lelküket kitették – dicsérte a szentesi lányokat vezetőedzőjük, Matajsz Márk.

Valdor Szentes–Ferencváros 7–18 (1–5, 3–3, 1–4, 2–6)

MOL női vízilabda OB I., 14. forduló. Szentes, Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszoda. Vezette: Duray, Pintér.

Szentes: Füsti Molnár – Tyukász 2, Dobos 1, Hnatyszyn, Bicskei, Horváth L. 2, Kövér-Kis. Csere: Varga V., Horváth Zs. 1, Erdélyi, Korom 1, Boldizsár R. Vezetőedző: Matajsz Márk.

FTC: Kiss A. – Máté Zs., Gurisatti 4, Farkas T. 1, Leimeter 2, Kuna 3, Dömsödi 3. Csere: Bonca 1, Pőcze, Nagy L. 1, Vályi V. 2, Lengyel D., Gerendás M. 1. Vezetőedző: Gerendás György.

Gól – emberelőnyből: 7/3, ill. 10/5.

Ötméteresből: 3/2, ill. 4/2.

Kipontozódott: Pőcze.

Eger–Zue.hu Szegedi VE 16–6 (5–2, 4–1, 3–0, 4–3)

MOL női vízilabda OB I., 14. forduló. Eger, Bitskey Aladár uszoda. Vezette: Kevi, Donauer.

Eger: Torma – Szilágyi D. 1, Borsi 2, Parkes 4, Belorio 5, Bódi 1, Szellák. Csere: Balogh (kapus), Sóti 1, Katona, Eve 1, Lendvai, Keserű, Pogonyi 1. Vezetőedző: Sike József.

Szeged: Gyöngyösi – Szabó K. 1, Pap 2, Tátrai, Pádár B. 1, Botka, Bereczki. Csere: Kónya (kapus), Baksa B. 2, Bocskay, Torma, Gálicz, Miklós D., Hasznos. Vezetőedző: Szabó Tamás.

Gól – emberelőnyből: 8/6, ill. 4/1.

Ötméteresből: -, ill. 1/1.