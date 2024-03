A szegediek az ősszel már vendégeskedtek a BUD Arénában, akkor egy fárasztó, kiélezett Zagreb elleni hazai siker (27–26) után utaztak Bánhidi Bencéék Budapestre. Most talán még ennél is nehezebb a helyzetük, hiszen négy nap alatt három meccset játszottak tizenketten a keretből a kvalifikációs tornákon, valamint még utazás is szerepelt a programban.