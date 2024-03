Ryan Woolridge már ott volt a pályán, Noah Locke viszont nem, miután az amerikai légiós bokája megsérült a csütörtöki edzésen. A hazaiaktól két légiós, Gill és Mathis nem volt ott a keretben.

A hazaiak kezdtek jobban, és nyolc pontos előnyben is voltak, viszont a negyed második felében abszolút dominált a Szedeák. Egy ötpontos akciót követően, Zsíros hármasával egyenlítettek a Tisza-partiak 23–23-nál, majd Zsíros újabb távolija mellett pedig Bognár is eredményes volt kintről, a harminc pontot is elérte a Szedeák az első tíz perc során. Ebben a ritmusban játszott a második negyedben is Simándi Árpád csapata, amely teljesen megállította a Sopront, és Bailey büntetői után már 15 ponttal, 47–32-re vezetett. Ekkor viszont jött egy hullámvölgy támadásban, amit a Sopron egy 11–0-ás futással büntetett, és máris nyílttá vált a meccs, főleg, hogy Nichols az utolsó másodpercekben még bedobott egy triplát, így négy ponttal, 52–48-ra vezetett a Szedeák a nagyszünetben.

A meccs hullámzása megmaradt a második félidőre is, mert bár a harmadik negyed végére az addigi legnagyobb, 16 pontos előnyét építette ki a Szedeák 62–78-nál, de nem tudta lezárni a meccset. Ekkora különbségről többször is visszajött a Sopron, 90–96-ról jöhetett a végjáték. A születésnapját ünneplő szegedi center, De'Quon Lake szerzett két kosarat kulcspillanatban, majd ugyan Nichols három büntetőjével négy pontra csökkentette a különbséget. Fazekas hármasa kimaradt, Bailey pedig higgadt volt a büntetőknél, így végül 102 pontot dobva nyert Sopronban az SZTE-Szedeák, amelyben öten is átlépték a tíz pontot, Lake és Woolridge is dupla-duplával zárt, sőt, utóbbi a tripla-duplától sem volt messze. Ami pedig a triplákat illeti, 18 távoli kísérletéből tízet is bedobtak a szegediek, Zsíros Péter hatból négyszer is betalált kintről.

Ezzel továbbra is küzd a rájátszásért a szegedi csapat, amely az alapszakaszt jövő szombaton a DEAC elleni hazai meccsel zárja, és ott, valamint az alapszakasz utolsó fordulóinak eredményeitől is függ majd, ott lesz-e a legjobb nyolc között.

Sopron KC–SZTE-Szedeák 96–102 (25–30, 23–22, 18–26, 30–24)

Tippmix férfi kosárlabda NB I./A csoport, 25. forduló. Sopron, 1000 néző. Vezette: Cziffra, Frányó, Németh.

Sopron: NICHOLS 37/15, Meszlényi 3/3, Sitku 2, Griffin 17/3, MOLNÁR M. 14. Csere: Fazekas 3/3, Sidibe 14/6, Csendes 6/6, Schöll, Polster. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

SZTE-Szedeák: WOOLRIDGE 15/3, Cohill, BAILEY 29/12, Bognár 14/3, LAKE 19. Csere: Mucza 6, Mayer, Balogh 2, ZSÍROS 17/12. Vezetőedző: Simándi Árpád.

Kipontozódott: Griffin (39.).