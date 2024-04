Kedden este lejátszották az utolsó nyolcaddöntőt is a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupából: nem hozott meglepetést a találkozó, amelyen véget ért a vármegyei III. osztályú Üllés sorozata, és az Ásotthalom magabiztos játékkal nyert, így bejutott a legjobb nyolc közé.

Ezzel az is eldőlt, hogy a Sándorfalva otthon játszhat majd a negyeddöntőben, és az ellenfele a vármegyei I. osztályú Ásotthalom lesz. Ebben a párosításban (valamint a St. Mihály–Tiszasziget meccs esetében is) a hazai csapatnak a döntetlen is elég a továbbjutáshoz, míg a másik két párharc esetében ha nem hozna döntést a 90 perc, akkor büntetőrúgások következnek.

A tét nem kicsi, hiszen a negyeddöntők győztesei az országos főtáblán folytathatják ősszel.

Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei kupa, 3. forduló

Üllés–Ásotthalom 0–5 (0-3)

Gólszerzők: Hevesi M. (7., 14.), Malatinszki Á. (37.), Szilágyi Á. (66.), Sándor (88.).

A negyeddöntők programja:

Április 30., kedd, 17.30: SZVSE–Mórahalom, St. Mihály–Tiszasziget. Május 1., szerda, 17.30: Algyő–Szentesi Kinizsi, Sándorfalva–Ásotthalom.