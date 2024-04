Az éllovas SZVSE Makón lépett pályára, és bizony a hazaiak meglepték a szegedieket, hiszen a 18. percben Frank Boldizsár révén megszerezték a vezetést. Nem sokkal ezután egy kiállítást követően emberelőnybe került a vendég alakulat, de ez csak a második játékrész közepén tudta érvényesíteni, amikor hét perc alatt megfordította az állást.

A Tiszasziget Kiskundorozsmán szenvedett meg a három pontért. Hiába volt előnyben már a 3. percben Bány Tamás együttese, a hazaiak a 62. percben egyenlítettek. A 71. percben a Szilágyi Norbert által értékesített 11-es kellett ahhoz, hogy végül a győzelem a Makóé legyen.

A tabella első három együttese közül az Algyő tudott aránylag könnyebben nyerni, hiszen az első közepén két percen belül a korábbi korosztályos válogatott Csányi Ádám és Selyem Zsolt is gólt szerzett, majd Selyem második gólja révén le is zárta a találkozót.

Az alsóházban a Balástya és a Szentesi Kinizsi rangadója döntetlen lett, és mivel a Bordány Hódmezővásárhelyen nyert, így itt nagyon szoros az élmezőny. Az FK 1899 Szeged magabiztos sikert aratott az Ásotthalom ellen, így a két együttes között hat pontra csökkent a különbség.

Felsőház:

M-Perfect Home Algyő–Kéménygyártó Mórahalom 3–1 (2–0)

Algyő, 150 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Tihanyi G., Szűcs I.).

Algyő: Heckó – Rádi, Vastag B., Bozóki (Kovács M., 52.), Patai (Buchholcz B., 52.), Dudás, Deák D. (Ilyés Á., 82.), Csányi, Bogdán B. (Semjényi M., 76.), Pócs T. (Kiss R., 68.), Selyem. Vezetőedző: Fülöp Tibor.

Mórahalom: Weszelovszky – Vajda M., Róka B. (Rádóczi, a szünetben), Hatvani I. (Czékus Zs., 85.), Ábrahám B., Pető B. (Tajthy, 74.), Hovanyecz (Holcsik, a szünetben), Heidrich, Pióker T. (Csehó M., 60.), Bokányi R., Szalma. Vezetőedző: Papp Endre.

Gólszerzők: Csányi Á. (31.), Selyem (32., 69.), ill. Szalma (11-esből, 74.).

Fülöp Tibor: – Nagyon jól álltunk a meccshez, végig uraltuk a találkozót, az első félidőben különösen. A szünet után volt egy kis hiányosságunk, de büszke vagyok a fiúkra, mert betartották, amit megbeszéltünk. Fontos sikert arattunk, egy jó formában lévő ellenfelet győztünk le. Nagyon jó a közösség és az irány, megyünk tovább a mi kis utunkon.

Papp Endre: – Gratulálok az Algyőnek, a hazaiak pontosabbak voltak mindkét kapu előtt. Tanulni kell az elkövetett hibákból, de nem csüggedünk, megyünk tovább.

Jók: Vastag B., Csányi Á., Selyem, Bozóki, Pócs T., Rádi, ill. Heidrich, Szalma.

Kiskundorozsma–Tiszasziget 1–2 (0–1)

Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Maurer János – jól (Dobó A., Kiss D.).

Kiskundorozsma: Fábián M. – Varga Á., Molnár K., Kalapács (Tóth N., 90.), Bodonji (Fülöp Á., 56.), Hochheiser, Ottlik Márk, Ottlik Máté, Lóki, Bozsó, Kis B. (Veszelka, 80.). Vezetőedző: Ottlik Sándor.

Tiszasziget: Kiss D. – Varga Z. (Kollár, 66.), Nagy A. (Buzsáki, 89.), Szilágyi N., Skribek B. (Szabó M. D., 92.), Bálint D., Skribek Á., Baka M. (Varga G., a szünetben), Dancsok, Farkas F., Tóth J. Vezetőedző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Ottlik Márk (62.), ill. Nagy A. (3.), Szilágyi N. (71., 11-esből).

Kiállítva: Szilágyi N. (83.).

Ottlik Sándor: – A játék képe alapján győzelmet érdemeltünk volna, mégis kikaptunk. Egyelőre nincs velünk a szerencsefaktor.

Bány Tamás: – A játékban való részvételünk botrányos volt, a küzdeni tudásunk viszont egy kicsit jobban alakult. A lényeg, hogy győztünk.

Jók: Kis B., Lóki, Bozsó, Ottlik Márk, ill. Kiss D.

Makó–SZVSE-G-Falc Kft. 1–2 (1–0)

Makó, 200 néző. Vezette: Borbényi Miklós – gyengén (Petyarity J., Viskovics L.).

Makó: Kurunczi – Molnár D., Fancsali P. (László L., 54.), Vas K. (Petrovics K., 75.), Kardos Á., Frank B. (Pepó, 75.), Czebe (Megyesi M., 58.), Borbély (Bódi E., 64.), Dancsó, Pataki V., Bohák D. Vezetőedző: Bottlik Róbert.

SZVSE-G-Falc Kft.: Baji R. – Kormányos (Mészáros Z., 91.), Pócs D., Csamangó T., Rádai, Beretka, Mezei O., Lévai N., Kelemen V. (Albert, 62.), Papp Á. (Fodor Á., 77.), Amariutei (Ábrahám-Fúrús, 89.). Vezetőedző: Kelemen Balázs.

Gólszerzők: Frank B. (18.), ill. László L. (63., öngól), Albert Cs. (70.).

Kiállítva: Bohák (32.).

Botlik Róbert: – Mindent elmond a csapat játékáról, hogy a meccs végén vastaps kísért minket az öltözőbe. Kár, hogy történtek olyan események, amelyek befolyásolták az élvezetes és nyílt mérkőzés végkimenetelét.

Kelemen Balázs: – Nem a mai volt a legjobb napunk, de így is sokat tettünk a győzelemért, amelyhez most egy kis szerencse is kellett. Gratulálok a csapatnak, valamint további sok sikert kívánok a fiatal Makónak, amely jól küzdött.

Jók: mindenki, ill. Csamangó, Lévai, Pócs T.

Alsóház:

Hódmezővásárhelyi FC II.–DB Futball Bordány SK 1–2 (0-1)

Hódmezővásárhely, 70 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Minda, Paczér).

HFC II.: Jandó – Vass, Patkós (Kónya, 71.), Orovecz (Tatár, 77.), Bencze, Buzás, Czékus, Vastag (Pálinkás, 15.), Arany (Herczeg, 49.), Mahler, Kis D. (Marton, 59.). Edző: Vinnai István.

Bordány: Grund – Márki, Kovács P. (Fodor Á., 62.), Visnyei (Rádóczi, 87.), Pióker (Fodor, 67.), Faragó-Barát (Márton, 77.), Kis L., Forgó, Sárkány (Rácz M., a szünetben), Kiss T., Kovács D. Edző: Nagy Torma Ricsárd.

Gólszerzők: Mahler (58.), ill. Pióker (37.), Kis L. (48.).

Kiállítva: Kis L. (92.).

Jók: Mahler, Czékus, ill. Pióker, Kiss T., Faragó.

Vinnai István: – Sajnos ezt a sportágat nem pontozásra, hanem gólokra játsszák. Ma a gólokat a Bordány lőtte, aki a labdát tartotta és a helyzeteket kialakította, az pedig a csapatom.

Nagy Torma Ricsárd: – Amit az öltözőben megbeszéltünk, azt a pályán viszont láttam. A csapat fele munkából beesve, fáradtan képes volt végig higgadtan és fegyelmezetten játszani, és dolgozni a sikerért. Büszke vagyok a csapatomra!

Balástya–Szentesi Kinizsi 2–2 (1–1)

Balástya, 100 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Gargya, Pap).

Balástya: Mészáros – Szobácsi, Szádeczky (Gera L., 84.), Faragó, Mágocsi (Muró, 68.), Fekete (Tóth D., 68.), Szántó, Vörös (Nagymihály, 86.), Tóth G., Bárkányi, Tóth P. Játékos-edző: Szádeczky Zalán.

Szentes: Kotvics-Varga – Illés Á. (Rácz, 58.), Rostás, Mihály Ó., Bartucz, Sarusi (Bíró, 78.), Locskai, Becsek (Péter J., 54.), Bartucz B. (Lőrincz, 60.), Piti, Bertók (Koncz Zs., 60.). Edző: Szöllősi Ferenc.

Gólszerzők: Mágocsi (32.), Bárkányi (81.), ill. Szobácsi (19. – öngól), Péter J., (88.).

Jók: senki, ill. senki.

Szádeczky Zalán: – Úgy érzem, hogy a mérkőzés bizonyos periódusában tudtunk dominálni, viszont hozzá kell tenni, hogy több szituációban is szerencsénk volt. Nagyon szeretném, ha a játékunk javulna, az elmúlt néhány fordulóban nem tudtuk a pályán azt hozni, amit igazából tudunk. Ezen fogunk dolgozni a jövő héten. Minden jót a Szentesnek!

Szöllősi Ferenc: – Ha a helyzetkihasználásunk jobb lenne, nyugodtabban ülnék a kispadon. Ezen kell javítani, és akkor nem lesz probléma.

FK 1899 Szeged–Ásotthalmi TE 4–2 (1–2)

Szeged, Szalai “Dzsínó” István Sporttelep, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Csöngető, Halász).

FK 1899 Szeged: Kőrösi – Tóth G., Indre, Csuka (Mucsi, 83.), Hegyesi P. (Kozma, 71.), Hegyesi B. (Varga V., 67.), Magyar Gy., Heredea (Dóra J., 82.), Tóth A., Sisák, Miklós L. (Bürgés, 25.). Játékos-edző: Dóra János.

Ásotthalom: Mityók – Horváth B., Kothencz G., Malatinszki, Góra M. (Tóth A., 73.), Kothencz L., Dobák T. (Víg, 62.), Savanya, Király, Sándor S., Hevesi M. Edző: Hevesi Tibor.

Gólszerzők: Heredea (30., 53.), Hegyesi B. (59.), Varga V. (93.), ill. Góra M. (7.), Malatinszki (39.).

Jók: mindenki, ill. Malatinszki, Kothencz L., Savanya, Kothencz G.

Dóra János: – Induljon a banzáj, essen szét a ház, legyen úrrá rajtunk az aktuális láz.

Hevesi Tibor: – Meggyőződésem, hogy ezt a mérkőzést nem bukjuk el, ha két mezőnyjátékos helyett öt állt volna a rendelkezésemre! Amíg nem kezdtünk elfogyni erőben, addig minden úgy alakult, ahogy elterveztük. Ritkán látható bombagóllal tudott fordítani a Szeged. Gratulálok nekik!