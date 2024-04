Újabb szegedi "szerzett kvótát" a párizsi olimpiára, ugyanis Kiss Olivér és társa, Bíró Ádám a hazai megmérettetések, valamint az Európa- és világbajnoki, Bajnokok Ligája- és Európa-liga-kihívások után az olimpián is részt vehet a nyáron. Utoljára a 2000-es, Sydney-ben rendezett ötkarikás játékokon vezettek magyar játékvezetők, a Klucsó Jenő, Lekrinszki Tivadar páros.

– 44 éve nem fordult elő olyan, hogy mindkét csapatunk és játékvezetőink is ott voltak az olimpián, ezzel teljes a magyar részvétel! – emelte ki Ilyés Ferenc, a Magyar Kézilabda-szövetség elnöke az MKSZ oldalán. – Ha ehhez hozzávesszük a strandkézilabdázókat, valóban nem lehet hiányérzetünk. Gratulálok Bíró Ádámnak és Kiss Olivérnek, valamint a teljes magyar játékvezetői társadalomnak és a sportdiplomatáinknak is, hiszen ez az ő sikerük is! A legjobb játékvezetők lesznek ott az olimpián, büszkék vagyunk rá, hogy köztük két magyar is fújhat a játékokon! – mondta az elnök.

Az olimpiára küldést kapott játékvezető párosok:

Bíró Ádám, Kiss Olivér

Youcef Belkhiri, Sidali Hamidi (algériaiak)

Mariana Garcia, Maria Ines Paolantoni (argentinok)

Amar Konjicanin, Dino Konjicanin (bosnyákok)

Vaclav Horacek, Jiri Novotny (csehek)

Mads Hansen, Jesper Madsen (dánok)

Igancio Garcia, Andreu Marin (spanyolok)

Charlotte Bonaventura, Julie Bonaventura (franciák)

Robert Schulze, Tobias Tönnies (németek)

Tanja Kuttler, Maike Merz (németek)

Gjorgji Nacsevszki, Szlave Nikolov (északmacedónok)

Ivan Pavicsevics, Milos Raznatovics (montenegróiak)

Havard Kleven, Lars Jorum (norvégok)

Bojan Lah, David Sok (szlovénok)

Arthur Brunner, Morad Salah (sváciak)

Mirza Kurtagic, Mattias Wetterwik (svédek)