Alig telt az első negyedóra, amikor máris vezetéshez jutott a szegedi csapat: a szabálytalanság után megítélt büntetőt Doncsecz Levente értékesítette a 16. percben, 1–0. A folytatásban is inkább a hazaiak voltak jobbak, és ennek a szünet előtt nem sokkal meg is lett az eredménye. A 42. percben Nagy Dániel használta ki a dabasi védelem hibáját, és kettőre növelte együttese előnyét.

A szünetben komolyan bele akart nyúlni a mérkőzésbe a vendégalakulat szakmai stábja, és bizony három cserét is végrehajtott a Dabas. Ennek hatására talán már inkább a Pest vármegyei együttes volt a kezdeményezőbb a második félidőben, de ehhez kellett az is, hogy a szegediek egy picit idegeskedve futballoztak, és ebben az időszakban sok hiba is becsúszott a játékba.

Aggódni azonban nem kellett, és a 90. percben végleg eldőlt a három pont sorsa, amikor a nyolc perccel korábban csereként beállt Dudás Balázs megszerezte a harmadik szegedi gólt, 3–0.

A Tisza-partiak ezzel a sikerrel még mindig bízhatnak abban, hogy elérik a célt, a bent maradást, ám nagyon kemény öt mérkőzés vár még rájuk.

Bilics Igor: – Számunkra nagyon fontos meccset nyertünk meg. A találkozó nagy részében stabilak voltunk, a második félidő elején kicsit kapkodva játszottunk, abból adódtak helyzetei az ellenfélnek, de ahogy elkezdtünk higgadtabban és gyorsabban játszani, jöttek a helyzetek és a mindent eldöntő gól is.

Szeged-Csanád GA II.–Dabas 3–0 (2–0)

Labdarúgó NB III., Délkeleti csoport, 25. forduló. Szeged, Szent Gellért Fórum, 200 néző. Vezette: Hajdú Dávid (Ancsin Zoltán, László István).

Szeged-Csanád GA II.: Onódi –Burai (Mikó, 86.), Berta M., Sándor M., Lestyán, Doncsecz (Kapic A., 82.), Vladul (Fábiánkovits, 72.), Bakó L. (Dudás B., 82.), Nagy D. (Maronyai, 72.), Gyuga, Pataki Z. Vezetőedző: Bilics Igor.

Dabas: Berta Cs. – Jancsó, Kotroczó (Forrai Z., a szünetben), Józsa M., Földeák, Bokros B. (Knolmár, a szünetben), Dudás D., Molnár Z. (Kócsa, a szünetben), Kiss Á. (Mayer M., 72.), Molnár B. (Lettner, 69.), Domokos. Vezetőedző: Tóth László.

Gólszerzők: Doncsecz (16., 11-esből), Nagy D. (42.), Dudás B. (90.).