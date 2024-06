Szerdán kezdődik Szegeden a Maty-éren a kajak-kenu, pénteken a labdarúgó Európa-bajnokság, utóbbin a magyarok először szombat 15 órakor lépnek pályára Svájc ellen, így nem csoda ha a kontinensviadalok lázában égve beszélgettünk szokásos podcastünkben az eseményekről.

A vizes rendezvény kapcsán nyilván a helyi klub, az MVM Szegedi VE sportolóinak szerepét említettük meg, míg a futballválogatottból kiemeltük a forráskúti támadó, Ádám Martin leendő szerepét.

Szóba került a Szeged-Csanád GA kinevezett vezetőedzője, a német Michael Boris is, aki a jövő héten kezdi meg a gyakorlati munkát az NB II.-es csapattal. A férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője is szóba került, illetve az OTP Bank-Pick Szeged kapusposzton történt bejelentéseit is átbeszélte a szokásos sportos trió, Vajgely Pál, Mádi József és Becsei Dávid.