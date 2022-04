A megyeszékhelyen is a mai országgyűlési választás végeredményét várják a pártok, köztük a szegedi Fidesz-KDNP tagjai is. Közülük Németh Ferenc önkormányzati képviselő a várakozás közben lapunknak arról beszélt, hogy nagyon sokat dolgoztak az elmúlt hónapokban, ilyen összeszedett kampányban az elmúlt 30 évben nem volt része. Hozzátette, ennek oka lehet, hogy most jóval több feladatot bíztak rá.

Kiemelte, nagyon jó volt csapatban dolgozni, és nagyszerű érzés volt az, hogy milyen sok fiatal vett részt a munkában. Megjegyezte, a csapat tagjai közt láttak azt a korosztályt, amely már az első Békemeneten is ott volt, és szintén ott voltak azok is, akik idén szavaztak először. Hangsúlyozta, bízik az elvégzett munkában, de bármi is lesz az eredmény, egy nagyon komoly csapat jött létre a kampány során.

A szegedi Fidesz-KDNP eredményvárójának legidősebb résztvevője a 83 éves Sebőkné Marika néni, aki lapunknak azt mondta, minden szavazáson jelen van.