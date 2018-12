Módosították a költségvetést Vásárhelyen: ezt most a Fidesz is megszavazta - egy tétel kivételével

A víztisztítóra azért lenne szükség, mert a fürdő területén lévő kút csakis ezzel együtt működtethető. A városvezető hangsúlyozta, ez nem okozna veszteséget Vásárhelynek, mert a támogatói oldalon az összeg bruttó, vagyis tartalmazza az ÁFA-t. A Fidesz–KDNP-frakció azonban fedezet nélküli polgármesteri felelősségvállalás miatt vizsgálóbizottság létrehozásáról döntött az ügy feltárására.

Vásárhelyi Gyurcsány

A Fidesz vásárhelyi szervezete tegnap a következő közleményt juttatta el lapunkhoz: „Márki-Zay Péternek most már papírja van arról, hogy hazudik. A polgármestert ugyanis pénteken, első fokon két perben is elítélte a Szegedi Törvényszék: becsületsértésért és jó hírnév megsértéséért. Így a bíróság is kimondta, amit minden vásárhelyi polgár régóta tud: a város polgármestere hazudozik. Már a kampányát is az utcájába telepített kamerákról és a kirúgásáról szóló hazugságokkal kezdte, és azóta sem tesz mást. Vásárhelynek immár saját Gyurcsánya van, aki hazudik reggel, hazudik délben és hazudik este. Büszkék lehetünk rá."

A hétfői vásárhelyi közgyűlés tiszteletadással kezdődött: a közelmúltban elhunyt szocialista politikusra, Szeli Ferencre emlékezett a testület 1 perces néma felállással. Előtte párttársa, Nagy Ernő méltatta, megemlítve: tisztességes, rendes embert veszítettek el, aki mindig a városáért dolgozott. Szeli Ferenc 3 cikluson keresztül volt önkormányzati képviselő.Ezt követte a rendkívüli ülés első napirendje, a költségvetés módosítása 24 milliárd 877 millió forintra. Ezt a fideszes képviselők is megszavazták, egyetlen tétel kivételével: a strand víztisztító-berendezését érintő 170 millió átvezetését a saját beruházásból a támogatói költségvetési sorba, mert a büdzsé helyzete miatt saját forrásból idén nem lehet azt megvalósítani. Így lehetne szabályos a beruházás.Októbertől ez már ötödször került a testület elé, és közben Márki-Zay Péter polgármester, hogy ne veszítsenek időt, közgyűlési határozat nélkül indította a közbeszerzést, aláírta a szerződést, és már megkezdődtek a munkák is.Ezután arról határoztak, hogy a jövőben is a DAKK Zrt. biztosítja Hódmezővásárhely tömegközlekedését, de a korábbi 15 millió helyett 50 millió terheli majd a költségvetést.Utolsó napirendként a közgyűlés 67 millió forintos kölcsönt szavazott meg januárra a HMSZ Zrt.-nek a sportlétesítmények működtetésére. De a 320 főt foglalkoztató cég, valamint a Hód-Fürdő Kft. 2019-es üzleti tervét ismét nem fogadták el. Később visszatérnek még mindkettőre.