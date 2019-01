Néha lesz egy kis napsütés, de amúgy marad a felhős idő

Névnapok: Melánia, Agád

I. e. 49 – Caius Iulius Caesar csapataival átlépi a Rubicon folyót.

1072 – A normannok elfoglalják a szicíliai Palermót.

1429 – Jó Fülöp burgundi herceg megalapítja az Aranygyapjas rendet.

1946 – Londonban megnyílik az ENSZ első közgyűlése.

1863 – Átadják a világ első földalatti vasútját, a Metropolitan Railway-t Londonban.

1977 – Pénzreform Angolában.

1973 – A Hortobágyi Nemzeti Park létrehozása.

2001 – Az angol Wikipédia folyamatos működésének kezdete.

2016 – A Saul fia Golden Globe díjat nyert

1870 – Párizsban Pierre Napoléon Bonaparte herceg agyonlövi Victor Noir újságírót

1977 – A Nyiragongo kitörésében legalább 70-en vesztik életüket.

2007 - Megdőlt az országos hőmérsékleti rekord. Tatán 17,4 fok volt. Megdőlt fővárosi hőmérsékleti rekord. Budapesten 15,1 fokot mértek. A leghidegebb éjszakai órák hőmérsékleti rekordja 6,5 fok volt Budapesten 2007. január 10-én.

2015 - Megdőlt az országos hőmérsékleti rekord. Fertőrákoson 19,7 fok volt. Ugyanekkor a budapesti rekord egy napon belül kétszer is megdőlt, mivel délután 16,7 fokot mértek, majd este 11 óra előtt néhány perccel 17 fok volt. Egyúttal az ezen a napon mért éjszakai minimum hőmérséklet is a legmagasabb valaha mért érték volt, mivel 8,3 fokot mértek a leghidegebb órákban.

Reggelig többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, csupán átmenetileg, főként a középső országrészben szakadozhat fel a felhőzet. Elszórtan várható havazás, kezdetben nyugaton, délen havas eső, eső, néhol ónos eső is lehet. Csütörtökön délen, délkeleten sok lesz a felhő, másutt erősen és közepesen felhős területek és időszakok egyaránt lesznek. Észak-, északkelet kivételével elszórtan valószínű havazás, hózápor. Szerdán többnyire mérsékelt marad a légmozgás, majd csütörtöktől megélénkül, többfelé meg is erősödik az északi, északkeleti szél, északkeleten néhol hófúvás is lehet.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -8 fok között alakul, a szélcsendes, havas, átmenetileg kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön -2 és +2 fok között várható.