Elektromos fűtési megoldások felújítást tervezőknek

A 2022. december 31-ig tartó otthonfelújítási programban szerepel a fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje is. A támogatás vonatkozik valamennyi elektromos fűtési rendszerre is, így például norvég fűtőpanelre, infrapanelre, fűtőszőnyegre. Cikkünkben ezek előnyeit mutatjuk be.

Amikor a fűtési rendszer kiépítésén gondolkozunk, három alapvető szempontot érdemes figyelembe venni: bekerülési költség, karbantartási és üzemeltetési költség. Előbbi kettő tekintetében az elektromos megoldások messziről lekörözik a gázfűtést vagy éppen az egyéb gépészeti alapú megoldásokat, mint például a hőszivattyú – mondja Bíró Tamás, a Solar Konstrukt Kft. értékesítési vezetője. Házépítésnél, ingatlanfelújításnál a legnagyobb előnnyel egyértelműen a fűtőszőnyeg bír. Ezzel a fűtendő terület 80 százalékát ajánlott lefedni. Több típusa is létezik, amelyek – erre alkalmas termosztáttal – külön-külön is szabályozhatóak, ezért kimondottan energiatakarékos fűtési alternatívának számít. Egyik típusa beton alatti fűtést valósít meg: hőtárolós fűtésként a betont fűti fel, így maga a beton adja át a hőt a beltéri levegőnek. A 80 W/m2 fűtési teljesítmény felfűti az egész házat. A korszerű fűtőszőnyeg legnagyobb előnye, hogy nem igényel karbantartást, sem külön gépészeti helyiséget. Észrevétlen működése termosztáttal szabályozható; allergiásoknak jó hír, hogy nem keveri fel a levegőben a port. Üzembe helyezése egyszerű, a villanyszerelő is könnyen boldogul vele. A támogatás szempontjából fontos, hogy itt az anyagköltség és a munkadíj nagyjából 70–30 százalékban oszlik meg. Kiegészítő vagy akár önálló fűtésnek – nagyobb felújítás nélkül – is kiváló a norvég panel és az infrapanel. A kettő közti lényeges különbség a fűtési elvben rejlik: infrapanellel a nap melege varázsolható a lakásba. Sugárzó hőjével nem a levegőt, hanem a tárgyakat, a testeket fűti fel, így egészen más hőérzetet ad, mint a norvég panel vagy akár egy konvektor. A gyártók falra, illetve plafonra szerelhető típusokat kínálnak. Létezik a modern otthonok számára roppant dizájnos üveges, illetve tükrös kivitelben is, akár beépített világítással együtt. Fürdőszobára tervezett típusai akár törölközőszárítóként is funkcionálnak. Konvekciós elv alapján működik az elektromos fűtőtest, a norvég panel. Az ellenállás-alapú fűtési megoldásnak tekinthető norvég panel fűtőszála a készülékbe alulról beáramló levegőt fűti fel és a meleg levegőt közvetíti a lakásba. Tartószerkezete négy csavarral könnyen felrögzíthető a falra; másik előnye, hogy hangtalan. Vezérlése a nagyon pontos termosztátnak köszönhető, amely már fél Celsius-fokos hőmérséklet-különbségre is reagál: így amint érzékeli a beállított hőmérsékletet, lekapcsol, ezáltal túlfűtés nem alakul ki, tehát ez kimondottan takarékos megoldás. Minden fűtőtest külön-külön szabályozható, az akár wifivel is ellátott termosztáttal; a hozzá tartozó applikáción keresztül szobánként állítható a lakás hője. A panelek teljesítménye eltérő: például a 2000 wattos készülék 18–20 négyzetméteres helyiséget képes kényelmesen felfűteni, viszont nagyobb helyiségnél több készülék indokolt.