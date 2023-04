„Újszeged elején eladó ez a '90-es években épült, nagy terekkel rendelkező családi ház. Játékossága, ívei, térkihasználása megigéz minket, úgymond kiszakít a jelenlegi minimalista világból és színt visz a szürke hétköznapokba. A földszinten hatalmas nappaliba lépünk, melynek egyik látványeleme a lépcsősor, tetején a Tiffany üveggel és csillagos égbolttal díszített kupolával.

A nappali nagyjából 70 m2-es, melynek egy kis szegletében egy billiárd asztal kapott helyet. A konyha/étkező 23 m2-es, a konyhabútor hosszan elnyúlik, sok munkafelületet biztosítva, gépekkel, ugyanakkor egy nagyobb étkező is kényelmesen elfér, ha összejönne a család apraja-nagyja. A földszinten található még egy 13 m2-es szoba is, egy zuhanyzós fürdőszoba wc-vel, kamra, illetve egy nagy méretű garázs (40 m2), melybe 2 autó kényelmesen elfér és még mellette sok más egyéb is. Az emeleten 3 külön nyíló szoba található (15-20-21 m2-esek), melyből kettőnek saját gardróbja van. A legnagyobb szobából (jelenleg hálószoba) erkély nyílik. A hatalmas fürdőszobában (17 m2) kör alakú kád, dupla mosdókagyló található, ezen felül még egy külön nyíló wc is van az emeleten bidével. A fürdőszobából külön háztartási helyiség nyílik (8 m2).