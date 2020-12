Így alakult a bűncselekmények száma az elmúlt két évben

A regisztrált bűncselekmények több mint egyharmadát három kategória teszi ki. Íme néhány példa az elmúlt két évből.

A hivatalos rendőrségi statisztikákat az idei évről majd csak 2021-ben teszik közzé, de 2018-tól közzétett adatok sokat elmondanak a megyei bűncselekményekről.

A legnagyobbak

2018-tól napjainkig három kategória vezeti a regisztrált bűncselekmények listáján az elkövetések számát. A lopás, az ittas vezetés és a csalás. Nem hangzik izgalmasnak, de beszéljenek a számok.

2018 második félévétől összesen 15 318 esetben regisztráltak bűncselekményt Csongrád-Csanád megyében. Ennek a halmaznak több mint az egyharmada, 6097 eset a top három kategóriából kerül ki.

Az ittas vezetés egyik legkirívóbb példája volt a 2019-es sándorfalvi buszlopás. Három lány úgy gondolta, jó ötlet elkötni egy autóbuszt a helyi pályaudvarról, és Szegedre és vissza tenni vele egy kört. A fiatal nő, aki vezette a járművet, egyébként ittas állapotban volt, és az esetről videó is készült.

A zaklatások és a testi sértések száma is csökkent, de még így is vannak olyan regisztrált bűncselekmények, melyek gyakoribbá váltak. Ilyen a hamis magánokirat felhasználása és az olyan állatkínzások esete is, mint amikor patkánymérget adtak egy kutyának, erről november 30-án írtunk.

Ami talán még szörnyűbb, hogy az emberölések száma is emelkedett az elmúlt két évben. A statisztikából kitűnik, hogy minden évben eggyel több eset fordul elő. Minden gyilkosság szörnyű. Legutóbb egy várandós nőt öltek meg a kisgyermeke szeme láttára Szegeden.

Összességében elmondhatjuk, hogy a regisztrált bűncselekmények száma 2018-hoz képest emelkedett, de 2019-hez képest csökkent. Jelenleg így néz ki egy összesítésben: