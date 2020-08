Igazi nyári meleg várható egész héten, napközben 30 fok feletti csúcshőmérséklettel. A hosszan tartó meleg még az egészségesek szervezetét is megterheli, az időseknek és a betegeknek azonban fokozottabban oda kell ilyenkor figyelniük magukra.

Jól jártak, akik erre a hétre időzítették belföldi nyaralásukat: gyakorlatilag egész héten strandidő várható. A hosszú távú előrejelzések azt mutatják, hogy péntekig 31-33 fokos nappali csúcshőmérséklet és szinte zavartalan napsütés vár ránk.

Enyhülést csak az éjszakák hozhatnak, hiszen a leghűvösebb órákban 18-20 fokig süllyed majd a hőmérők higanyszála.

A hétvégére sem lehet majd panaszunk, hiszen szombaton is csak 1-2 fokkal hűl le a levegő, vasárnap pedig ismét kánikulára készülhetünk. Bár az egy hétnél távolabbi előrejelzések már rendkívül bizonytalanok, egyelőre úgy tűnik, hogy a következő hét már csapadékosabb, de még mindig meleg lesz, 28-30 fok körüli csúcsértékekkel.

A tragikus nyárkezdet után tehát a vakáció utolsó hónapjában megkapjuk az ilyenkor már megszokott hőséget. A hosszan tartó meleget azonban az idősek és a krónikus betegségekkel küzdők nehezen viselik. Az erek kitágulnak, a vérnyomás tehát könnyen leeshet, a szív pedig fokozott terhelésnek van kitéve.

Jellemző ilyenkor az általános gyengeség, rosszullét. Nagyobb az infarktusveszély is, emellett ödéma képződés és trombózis is gyakrabban jelentkezhet. Kiszáradás szempontjából a gyermekek is veszélyeztetettek, hiszen a hőháztartásuk nekik sem megfelelő. A napon pedig bármely életkorban veszélyes tartózkodni ilyen időben, hiszen a bőr leégése mellett a hőgutát is kockáztatja, aki ilyenkor sokat van a szabadban.

Érdemes tehát a következő időszakban fokozottan odafigyelni. A legfontosabb a megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Mivel az izommunka fokozza a szervezet hőtermelését, a verítékezést, a legmelegebb órákban a fizikai munkát és a sportolást is célszerű kerülni.

A legjobb, ha a déli órákban hűvös helyen tartózkodunk, aki viszont ezt nem tudja megtenni, annak is érdemes hosszabb kintlét után lehűlni otthonában, vagy ha ott ehhez nem adottak a feltételek, akár egy bevásárlóközpontban is. Aki pedig strandon tölti ezeket a napokat, vegye figyelembe, hogy a vízben ugyanúgy leéghet vagy napszúrást kaphat, mintha a parton napozna. Délelőtt 11 és délután 3 óra között ajánlott az árnyékben sziesztázni, hogy a nyaralás valóban a gondtalan kikapcsolódásról és ne a rosszullétről szóljon.