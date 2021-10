35 ezer dollár érkezett Amerikából a Gift of Life programra

A teljes költségvetés egyharmadát, azaz 35 ezer dollárt kapott a magyarországi Rotary Gift of Life programja hétfőn A szervező Dóm Rotary Clubot Amerikából támogatták, a jelképes csekket egy ott élő magyar rotarysta adta át.

A magyarországi Rotary Gift of Life program évek óta szegedi központtal működik: amellett, hogy a határon túli szívbeteg gyerekeket a budapesti mellett az itteni klinikán operálják meg, a program koordinátorai is szegedi klubok. Évekig a Szent-Györgyi Albert Rotary Club volt a fő szervező, idén pedig a Rotary Club Szeged Dóm. A program ugyanakkor világméretű, hazánkba egy Amerikában élő magyar üzletember hozta el 2009-ben.

Karsai Gábor hétfőn Szegeden járt, méghozzá azért, hogy a közbenjárásával összegyűlt nagy értékű adományt átadja a most induló, immár negyedik ütemben megvalósuló projekt számára.

–1988-ban költöztem New Yorkba és ott ismerkedtem meg a Rotaryval. Amikor Amerikában elindult a Gift of Life, azt gondoltam, ezzel magyar gyerekeken is lehetne segíteni. Egy ideig Amerikába vittük ki ezeket a kis betegeket, idővel azonban Magyarországon is elérhetővé váltak az életmentő szívműtétek. Ugyanakkor a környező országokban rengeteg fiatal hal meg, mert számukra ezek az egyszerű operációk szakemberhiány vagy a hosszú várólista miatt szinte elérhetetlenek. Így alakult ki az a rendszer, hogy a magyarországi Gift of Life nem itteni gyerekeknek segít, hanem itteni szakemberekkel a határon túliaknak – mesélte.

A program új üteme most indul hazánkban, melyet amerikai rotarysták összesen 35 ezer dollárral támogattak.

A New Yorki-i district mellett az eredeti, Long Island-i GOL Inc. és a GOL International is küldött pénzt.

Ebből az összegből nem csupán olyan gyerekek operációját finanszírozzák, akiknek erre saját országukban nem lenne lehetőségük, hanem orvosokat is oktatnak modern szívsebészeti eljárásokra. – Ez az összeg a negyedik magyarországi ütem teljes költségvetésének egyharmada – mondta el Karsai Gábor, aki délután a Szegedi Tudományegyetem orvosaival egyeztetett, este pedig az adomány jelképes átadása után, melyet Farkas Ákos projektvezető vett át, a Dóm Látogatóközpontban tartott előadást a Gift of Life program kezdeteiről, illetve annak magyarországi beindításáról.