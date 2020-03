84 évesen kupamásodik

A vásárhelyi Aczél Ferencet sokan vízilabdásként ismerik, de azt is többen tudják róla, hogy vitorlázórepülő, még tavaly is részt vett a kupasorozatban, és a II. kategóriában ezüstérmes lett. 84 éves, idén is felszáll majd, és még 2-3 évig szeretne repülni. Ő a legidősebb versenyző a nemzetközi mezőnyben is.

– A közelmúltban tartották a díjkiosztónkat a margitszigeti Grand Hotelben, ahol a tavalyi teljesítményeket ismerték el – mondta a 85. évében járó vásárhelyi Aczél Ferenc, aki a vitorlázórepülők tavalyi, április 1-től szeptember 30-ig tartó Magyar Vitorlázó Kupa sorozatban – 11 fordulóban indult – a II. kategóriában a 2. helyen végzett. A mezőny 71 fős volt, korosztályi megkötés nélkül. Szentes, Szeged és Ausztrália Aczél Ferenc tinédzserként került kapcsolatba a vitorlázórepüléssel, nagyon megszerette, kedvet kapott hozzá. 1952-ben, Szentesen emelkedett először a levegőbe, egy katonai szellemiségű tábor keretében. – Ezután hosszabb kihagyás következett az iskola, a katonaság és a nősülés miatt. Szegeden folytattam, majd a családdal, két gyerekkel és a feleségemmel 1980-ban Ausztráliába mentünk. A vitorlázórepülést ott is folytattam és jó eredményeket értem el. A vízilabdával Vásárhelyen ismerkedtem meg, Ausztráliában is pólóztam és a másodosztályban két bajnokságot nyertem a csapattal – mondta Aczél Ferenc. Újra itthon – Tizenkét év után, 1992-ben tértünk haza, de az akkor 13-15 éves gyerekek nem tudtak beilleszkedni, megszokni, Ausztráliában nőttek fel, ott maradtak a barátaik – mesélte Feri bácsi. Azzal folytatta: a gyerekek édesanyjukkal rövid idő múltán visszatértek Ausztráliába, ő akkor nem mehetett velük, utána már csak látogatóban járt náluk. A repülést Szegeden folytatta, ahol a hangulat idővel elromlott, ezért örömmel mondott igent a szatymazi invitálásra, ahol eddig több mint 13 évet töltött. – Jó a társaság, ideálisak a körülmények, jól érzem magam – foglalta össze tömören. – A vitorlázórepülés technikai sport, és alaposan igénybe veszi az embert: a gyorsulás, a napsugárzás, a hideg, a meleg – lent 30, fent 2000 méteren 5-10 fok –, a hőmérséklet-ingadozás, a légnyomáscsökkenés – sorolta a tényezőket. – Ha eljutsz egy szintre, már nem lehet, nem tudod abbahagyni. Talán rossz hasonlat, de olyan, mint a kábítószer, vagy az alkohol – vágysz rá. Addig folytatom, míg megadják az orvosit, az engedélyt: erre az évre is megkaptam. Repülök! – jelentette ki. Az életkora miatt haboztak, de a budapesti konzultáció után zöld utat kapott, további jó egészséget és jó leszállást kívántak neki. 90 évesen is? – Évtizedekkel ezelőtt azt mondtam, jó lenne még 80 évesen is repülni, ez a vágyam valóra vált, sőt túl is teljesítettem. Hogy 90 évesen? Valószínűleg akkor már nem repülök, de 2-3 évig még szeretnék, bajnokságban és kupában indulva. Már most tudom, nagyon fog hiányozni… – közölte Aczél Ferenc, aki nemzetközi viszonylatban is a legidősebb versenyző vitorlázórepülő. A repülős szövetség pár éve elnöki különdíjjal ismerte el egyedülállónak számító életkorát, a sportágban elért eredményeit, és a fiatalok nevelésében végzett munkáját. Számok, rekordok, pillanatok Akadtak szép és izgalmas pillanatai vitorlázós életének: 1996-ban megkapta a gyémántkoszorút, de a 300 és 500 kilométeres távolsági repülés is felejthetetlen számára, utóbbi a legjobbja és Ausztráliában érte el. A Mátra körzetében 5000 méteres magassági repülést hajtott végre mínusz 35-40 fokban, oxigénmaszkkal, 2015-ben pedig hat 300 kilométer feletti távolsági repülést teljesített.