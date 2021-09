A mezőgazdaság kincsei az Agrofotó kiállításon

Ezt ne hagyja ki! Belső levelezés bizonyítja: nem külső támadás miatt állt le az előválasztási rendszer

Egy évig készült a Bivalyok című, korábban már többszörösen elismert, az Agrofoto 2021 pályázaton most duplán is díjazott fotó. Török János, a Délmagyarország fotóriportere nyerte a légifotó kategóriát, illetve a fődíjat is a XXVIII. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda Napok tegnap délutáni programján. A több száz nevezett alkotás közül huszonegy jutott a döntőbe, a zsűri témánként csoportosítva választotta ki a kategóriagyőzteseket. Átadtak további két közönségdíjat és egy, a legkiemelkedőbb alkotónak járó elismerést is. Ahogy Hamvas Atanáz, az ötödször megrendezett Agrofotó szervezője fogalmazott: „A fotós akár hosszú órákat, napokat is ülhet a természetben várva a csodát, amelyet a pillanat ad. A soha vissza nem térő pillanatot. Amikor másodperc törtrészére megmerevedik a természet, amikor Isten vagy bármilyen feljebbvaló akaratából olyan csodának lehetünk részesei, amely egyszeri és megismételhetetlen. Az ilyen csodát lencsevégre kapni, megörökíteni, kimerevíteni az utókornak az a teljesítmény, amely értékelendő.”

A Bivalyok című, a Kiskunsági Nemzeti Parkban drónnal készített légi felvétel színeit és kompozícióját méltatta elsőként Somodi Ferenc természetfotós, a zsűri tagja. Majd a felkészültség és a szerencse tökéletes találkozását említette, hiszen az alkotó, Török János egy éven át kutatta a megfelelő perspektívát, alkalmazkodva a természethez, időjáráshoz, a napálláshoz, az állatok vonulásához.