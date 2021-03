A Toyota Yaris lett az Év Autója

Az új, negyedik generációs Toyota Yaris megismételte az első modellváltozat 21 évvel ezelőtti győzelmét, és elnyerte Európa legrangosabb szakmai elismerését, a 2021-es Év Autója díjat. Szegeden a két tucat eddig átadott modell közel 40 százaléka hibrid.

A döntéssel a zsűri sokak szerint irányt mutatott, hiszen ahelyett, hogy egy újabb kis sorozatszámú, akkumulátoros modell hozta volna el a címet – amely az emissziócsökkentésre nincs érdemi hatással –, a szakújságírók egy olyan autót választottak, amely gyártójának legfontosabb.

A Yaris ráadásul „zöld” is, minden második európai ügyfél öntöltő hibrid elektromos meghajtással vásárolja, amely így városi forgalomban akár 50–80 százalékban is tisztán elektromos üzemben közlekedhet. A zsűri döntése az au­­tóvásárlók véleményével is egybecseng: a JATO adatai szerint januárban a kis Toyota volt Európa legkelendőbb új autója.

Kétszeres győztes a Yaris

Ez a modell is csatlakozik ah­­hoz az elit klubhoz, amelynek tagságát a kétszeres győztesek, vagyis a Renault Clio és a Volkswagen Golf alkotják. A Japánban tervezett és Franciaországban gyártott kisautó 2000-ben nyerte el először a címet, kompakt kialakításáért, merész stílusáért és élénk, egyliteres motorjáért.

A mai Yaris is kompaktabb, mint a B-szegmens legtöbb mo­­dellje, ám legfontosabb tu­­lajdonsága mégis a hatékony hibrid hajtás, bár az autó hagyományos benzinmotorral is megrendelhető. A Toyota öntöltő hibrid elektromos rendszere eredetileg csak bizonyos méretű és árfekvésű autókban jelenhetett meg, de bebizonyo­sodott, hogy a technológia a városi forgalomban a leghatékonyabb.

Örök vita

A kompaktságért általában szűkebb csomagtérrel és hátsó utastérrel kell fizetni, ám a kis Toyota jól bánik az utasai­val, ügyesen kombinálja a praktikumot a kényelemmel, a biztonsággal és a vezethetőséggel. És akkor még nem is beszéltünk a sportos, összkerékhajtású, 360 lóerős GR Yarisról – a „méregzsák” érezhetően javította az alapmodell imázsát.

A sajtóanyag kiemeli, hogy a Yaris majd két tucat olyan modellt is megvert – többek között az Audi A3-at, az új 4-es BMW-t és a Mercedes S-osztályt –, amelyek be sem jutottak a 30-as listáról hét autóra szűkített döntőbe. Persze a csillagos márka zászlóshajója minden szempontból más kávéház, ha nem is az almát hasonlítjuk a körtéhez, de örök vita tárgya a kategóriától független szavazás. Mondhatnánk az ár/érték arányt is, de a díj történetében erre is számos ellenpéldát találunk.

Szegedi számok

– Szegeden március elejéig 24 új Yarist adtunk már át a tulajdonosának, természete­sen több még folyamatban van

– mondta Gárdonyi Kolos. A Toyota Kovács marketingvezetője hozzátette, az autók közel 40 százalékát hibrid hajtással rendelték a vevők. A belépő benzines modell listaára 5 millió forint alatt van, hibridbe szűk 6,5 millióért ül­­het a vásárló, míg a csúcs a 12,4 millióért kínált GR-változat.