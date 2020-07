A vírushelyzetben is megállta a helyét a mezőgazdaság

Szőregen gyűjtötték szerdán a gabonát a Magyarok kenyere programban. Kiderült, a megyében a búza 55 százalékát betakarították, a hektáronkénti átlaghozam 3,15 tonna. A Kárpát-medence magyarságát felölelő kezdeményezésben 8 helyszínen 450 gazda segített eddig Csongrád-Csanád megyében.

– A gabonagyűjtés pillanatában vagyunk, amikor a gazdák jó szándékkal adományoznak a Magyarok kenyere programban, ami már 10 éve zajlik. Tavaly 790 tonna búza gyűlt össze, úgy vé­­lem, ezt idén sikerül túlszárnyalni, hiszen a kezdeményezés egy ernyő alá vonta a Kárpát-medence magyarságát, így nem csak az anyaországban zajlik a gyűjtés – közölte csütörtökön Szőregen Jakab István.

15 millió magyar

Az Országgyűlés alelnöke megjegyezte, a program egységet te­­remt, ezt jelképezi az is, hogy a Tisza forrásától hozzák a vizet, Parajdról a sót, Felvidékről pe­­dig a kovász érkezik a magyar gazdák búzájából készülő ke­nyérhez. Július 31-én, Szarvason öntik majd össze a gabonát egy ünnepségen. Hangsúlyozta, ahogyan a 15 millió búzaszem egyesül a kenyérben, úgy alkot egységet a 15 millió magyar is a nemzetben. Kiemelte, ezt az egységet a gazdák teremtették meg.

Nyolc helyszínen gyűjtik idén a búzát Csongrád-Csanád megyében, eddig 450 gaz­­da segített. Csütörtökön Fe­­rencszállásról, Kübekházá­ról, Deszkről, Kiszomborról, Székkutasról, Nagymágocsról, Tiszaszigetről, Újszentivánról, Szőregről, Tápéról és Üllésről is érkezett adomány a Mályva téri gyűjtőpontra.

Értékteremtő gazdák

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese nagyszerű kezdeményezésnek nevezte a Magyarok kenyerét, ami szerinte jól megmutatja, hogy miként va­­gyunk képesek összefogni, ennek pedig a járványhelyzetben óriási jelentősége van.

– Nehéz tavaszban is megállta a helyét a gazdatársada­lom, amely egyre nagyobb társadalmi elismertséggel bír. A paraszti társadalom tagjai nemcsak a kenyeret és a búzát biztosították, hanem gondoskodtak arról is, hogy a vírushelyzetben is minden olyan termék a polcokon legyen, amire szükség van – mondta.

A politikus hozzátette, a bajban mutatta meg igazán az agrárium, hogy milyen értéket képes teremteni. A szőregi gyűjtőnapot szervező Rózsavölgyi József megköszönte Farkas Sándornak, hogy kiállt a helyi rózsatermelőkért, így sikerült elérni, hogy idén hungarikum lett a rózsatő.

Június óta aratnak

Az eseményen Szabó Károly, a térség falugazdásza számolt be a termésről. Kiderült, a Tisza–Ma­­ros háromszögben 7800 hek­­­­táron termelnek a gazdák, ebből idén 900 hektáron repce, 500 hektáron őszi árpa, 2900 hektáron őszi búza, 1800 hektáron napraforgó, míg 1000 hektáron kukorica termett. Az aratás június 5-e óta tart a megyében, a búza 55 százalékát betakarították, a hektáronkénti átlaghozam 3,15 tonna.