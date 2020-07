Az időstoppoló tündér kiállítása

Egy kiállítás, egy cím, és egy rejtélyes számsor, aztán egy mese az időstoppoló tündérről. Hogy lesz ebből kiállítás és kerek történet?

Sokféle kiállítást láthat az ember manapság, de olyat, amely köré egy egész mesét szőnek, ritkán. Persze az is ritka, hogy az ember karanténba kerüljön – ebből az élményből táplálkozva született meg Hanga Ágnes kiállítása Szegeden.

– A karantén ideje alatt mindennap kimentem a tetőre, hogy egyedül legyek, énidőm legyen. Az volt a feladatom magam számára, hogy megtaláljam a szépet. Mindennap próbáltam fotózni hol kevesebb, hol több sikerrel. 100 nap a 11. emeleten – idézi a szerző szövegét a kiállítást megnyitó Tajti Gabriella hozzátéve – így lett Hanga Ági az időstoppoló tündér.

A szerzőről érdemes elöljáróban tudni, hogy nem profi fényképész, csupán szeret fotózni. A karantén előtt utazási élményeinek egy-egy arra érdemes pillanatát örökítette meg, amit az instagram oldalán tett közzé. Kacérkodott a kiállítás gondolatával korábban, de a vírus közbeszólt. A bezártság elől – a hogyan ő fogalmaz – a tetőre járt „lélegezni”. Jógázott, tornázott, zenét hallgatott odafent és fotózott. A karantén alatti fotózás neki jelentett szellemi táplálékot, a létrejött képek pedig a közönség számára.

– Ez az első kiállításom, de nem is hívom fotókiállításnak, mert az összes képet sima mobillal készítettem, mindenféle filter nélkül. Azt mutatva ezzel, hogy bárkinek esélye van a zsebében lévő telefonjával megörökíteni azt a szépet, ami a világban elé tárul. Nincsenek aláírva a képek sem, mert nem én vagyok fontos, hanem az, amit láttam – meséli Hanga Ági.

– Az utazásaim során sokat fotóztam, s az idén év elején fel is írtam magamnak, hogy szeretném egyszer ezt a sok szépet megmutatni, azután közbejött a vírus, de a fotózás megmaradt. Mindennap felmentem a tetőre és mindennap másmilyen volt az égbolt, sosem volt egyforma.

A napi fotózásból rengeteg kép született, ebből 15 képet mutatnak be most, mely gondos és egyáltalán nem hétköznapi válogatás eredménye lett.

– Bobkó Anna és Balázs Bence segítségével sikerült kiválasztani a képeket. Számomra az egyik fontos szempont a zene volt. Ha megláttam a képet és bevillantak azok az érzések, amiket akkor éreztem, a zeneszám, ami a fejemben megszólalt, amikor fotóztam, akkor az a kép fontos lett. Volt néhány fotó, amihez kifejezetten ragaszkodtam, hogy megmutassuk a közönségnek – Hozzáteszi, hogy az irodalom is meghatározó volt, a karantén idején Weöres Sándor Teljesség felé c. művét olvasta – Sokszor eszembe jutott az a mondat ott a tetőn: benned a létra.

A kiállított fotóknak nincs címük, dalszövegek kiragadott részlete van feltüntetve mottóként. A kiállításon szereplő képek sorsa szinte biztos: Hanga Ági jótékony célja szánja őket, az árverezés előtt azonban még van idő gyönyörködni bennük az A2 kávézóban, Szegeden.