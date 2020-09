Bérlakásokat adtak át

Huszonkét szociális bérlakást adott át a pályázaton nyerteseknek a szegedi városházán Botka László kedden. A polgármester azt mondta, folytatják a bérlakásprogramot.

Már korábban döntött a közgyűlés pénzügyi bizottsága arról, hogy kik a nyertesei a szegedi bérlakásprogram legutóbbi pályázatának. A szerencsések kedden vehették át ténylegesen is az ingatlanokat a városházán Botka Lászlótól. A polgármester rövid beszédében elmondta, hogy a szociális bérlakásprogramot öt évvel ezelőtt hirdették meg, és a város azóta 750 lakást újított fel. Ezekre olyan szegedi családok pályázhatnak, akik önerőből nem jutnának megfelelő ingatlanhoz.

A terv az, hogy a programot folytatják, a következő 13 önkormányzati bérlakásra már ki is írták a pályázatot. Ezekre szeptember végéig lehet pályázni. A zömében garzonlakásokra 50 millió forintot költenek. A felújítást az önkormányzat ingatlankezelő cége, az IKV Zrt. végzi majd el. Kicserélik például a padlóburkolatot, a konyhaszekrényeket és a mosogatókat. A lakásokban a teljes elektromos hálózatot is felújítják, valamint kifestik az összes helyiséget. Ahol kell, a nyílászárókat is kicserélik.

A pályázatokat egyébként egy helyi rendelet szabályozza, ami – a polgármester szerint – objektív pontozást tartalmaz, így valóban a rászorulók kaphatják meg azokat.

A most átadott lakások 26 és 68 négyzetméter közöttiek, a bérleti díj pedig 9 ezer 500 forint és 23 ezer forint között vannak, azaz lényegesen a piaci ár alatt.

A mostani pályázatra egyébként a július 10-i határidőig összesen 210 pályázat érkezett. Ezek közül 84-et kizártak, mert nem felelt meg a kiírás összes követelményének.

A pályázók a konkrét lakás megjelölése nélkül nyújthattak be pályázatot, a nyertesek az elért pontszámok csökkenő sorrendjében, a jogos lakásigényük mértékét figyelembe véve választottak.

A lakások közül egy az Arany János, egy az Ág, egy a Hajlat, egy a Retek, egy pedig a Zöldfa utcában van. A többi pedig a Kereszttöltés utcában, az Olajbányász téren és a Székely soron található.