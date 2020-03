Bevált a telefonos rendelés

Jelentősen lecsökkent az orvos-­beteg találkozások száma, miután a háziorvosok bevezették a telefonos tanácsadást. A legtöbb esetben így is tudnak segíteni vagy akár receptet írni, így csak azok mennek be a rendelőkbe, akiknek állapota ezt indokolja. A rendszer mindenkinek megkönnyítette a mindennapjait.

Csak a legszükségesebb esetekben fogadják személyesen a háziorvosok a betegeket: mindenkit arra kérnek, először telefonon konzultáljanak. A rendszer jól működik, a szakemberek szerint a vártnál is megértőbbek pácienseik.

– Féltem ettől, mert sok idős betegem van, ez a korosztály pedig kevésbé alkalmazkodóképes, de már az első napon 108 hívásom volt – beszélt lapunknak tapasztalatairól Barna Ilona szegedi háziorvos.

Mint mesélte, felkészült minden eshetőségre: mivel kicsi a várója, kiírta, hogy 5-nél többen ne tartózkodjanak bent egyszerre, de alig volt szükség arra, hogy időnként valaki egy utcai padon várakozzon.

– Csak az akkut esetekkel jelennek meg személyesen, akik nem lázasak és nem köhögnek. Két telefonon fogadjuk a hívásokat, a kikérdezés alapján pedig a felhőbe fel tudjuk tölteni a szükséges gyógyszerek receptjeit. Még az antibiotikum rendelése is megoldható alapos informálódás alapján – számolt be tapasztalatairól a háziorvos, aki több köszönetet is kapott azzal kapcsolatban, hogy ilyen egyszerű módon megoldható a háziorvosi konzultáció.

A házi gyermekorvosoknak is hasonlóan jó tapasztalataik vannak. Rósa Ágnes megyei szakfelügyelő arról számolt be, hogy a korábbi akár 80 beteg helyett most maximum húszan jelennek meg még a legfrekventáltabb rendeléseken is.

– Részletes kikérdezéssel eldönthető, szükséges-e megvizsgálni a gyerekeket, a szülők pedig jól el tudják mondani, milyen tüneteket tapasztalnak. Szerencsére kiválóan meg lehetett győzni őket, hogy az esetek többségében nem szükséges, hogy megjelenjenek a rendelésen, a „biztonság kedvéért megmutatnám” típusú hozzáállást hamar el tudták felejteni. Persze ehhez kell egy bizalmi viszony is, hogy elfogadják, amit mondunk nekik – tette hozzá.

Abban több, általunk még megkérdezett háziorvos egyetértett, hogy a járványhelyzet miatt kialakult szokások jót tesznek a rendszernek. A telefonos tanácsadással kiváltható orvos-beteg találkozások enyhítenek az alapellátás terhein, így ha a mostani gyakorlat később is tartható lesz, jelentősen mérsékelhető lesz a rendelők zsúfoltsága.

Telefonos segítség Hétfő óta Szegeden a gyermekgyógyászati sürgősségi orvosi ügyelet a Szilágyi utca helyett a Gyermekklinikán működik. Tegnap délutántól pedig már létezik ügyeleti tanácsadó vonal is, hogy ne kelljen minden esetben a kicsikkel bemenni az intézménybe. A 6-tól 24 óráig hívható szám, amelyen tanácsot kérhetnek a szülők gyermekük ellátásával kapcsolatban: 06 62/342-500.