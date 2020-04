Csupor Dezső: a maszkviselés nem egy furcsa hóbort

Hordjunk maszkot, vagy ne hordjunk? Milyen védőeszközt viseljünk? Megfelelő biztonságot nyújt-e az otthon készült? Ezekre a kérdésekre kaptunk választ Csupor Dezsőtől, az SZTE Gyógyszerésztudományi Kar docensétől.

– Bizonyítottan képes csökkenteni a megfertőződés kockázatát a maszk, főleg ha sebészeti maszkról van szó – hangsúlyozta Csupor Dezső, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar docense, aki videóban érvelt a maszk mellett. A szakember elmondta, a maszk viselése és nem viselése épp olyan megosztó kérdés hazánkban, mint hogy valaki a Fradinak vagy az Újpestnek szurkol, a szegedi vagy a bajai halászlét kedveli.

Az otthon gyártott maszk is segít

Videójában kiemelte, az adatok szerint van értelme az otthon készült maszkot hordani, mert valamennyi védelmet biztosít, bár nem olyan szinten, mint a sebészi maszk. Az otthon gyártott a sebészetihez képest körülbelül egynegyednyi védelmet nyújt. Hozzátette, aki maszkot visel, kisebb eséllyel fertőz meg másokat. Rámutatott: aki a koronavírus bármely tünetét észleli magán, vegyen fel sebészeti szájmaszkot.

Az egészségügyi dolgozókat segítve

Mint mondta, a kialakult helyzetben mindenki a legjobb ajánlásokat követi, ezek leginkább a maszk viselése ellen szólnak, vagyis hogy az egészséges emberek ne hordják. Hozzátette, ezeket az ajánlásokat a kereskedelmi forgalomban kapható maszkok ügyében fogalmazták meg akkor, amikor még kis mértékben volt beszerezhető a védőeszköz, hiszen az volt a cél, hogy főként azok jussanak hozzá, akik az egészségügyben dolgoznak, fertőzött beteget kezelnek.

Ezzel magyarázható a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlása is, miszerint csak akkor vegyünk fel maszkot, ha légzőszervi tüneteink vannak, az egészséges személyek pedig ne hordják, mert nem alkalmas a megelőzésre. Ez igaz, de ha mindenki feltenné a védőeszközt, akkor csökkenthető lenne a fertőzések száma – jegyezte meg a docens.

A koronavírus hordozóinál akár 10–14 nap is eltelhet tünetmentesen, viszont egy köhintéssel vagy egy tüsszentéssel is terjeszthetik a kórokozókat – tájékoztatott Csupor Dezső.

Maszkban is tartsuk be a szabályokat

Figyelmeztetett: a maszkviselés nem hóbort, bizonyítottan képes csökkenteni a megfertőződés kockázatát, így az otthon készült is a prevenciót szolgálja. Azonban attól, mert maszkot hordunk, még ugyanúgy be kell tartanunk a biztonsági előírásokat, vagyis a távolságtartás és a gyakori kézmosás továbbra is mindenkire vonatkozik. Továbbá ne nyúljunk az arcunkhoz akkor se, ha maszk van rajtunk. Ha mégis hozzányúlnánk, mossunk előtte kezet! Ha egyszer használatos maszkot viselünk, akkor a használat után dobjuk ki, és miután a külső részét megfogtuk, azonnal mossunk kezet – figyelmeztetett a szakember.