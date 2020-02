Egészséghét kezdődött Zákányszéken

Tegnap ünnepélyes keretek között megkezdődött a zákányszéki egészséghét. Ott voltunk rögtön az első foglalkozáson.

A szokásos megnyitóbeszédek után vette kezdetét az igazi munka, azaz az egészségmegőrzés tegnap reggel a zákányszéki művelődési házban, ahol egészséghetet rendeznek ismét.

Mint megírtuk, február 10 és 14 között várják az érdeklődőket különböző előadásokkal, tornákkal, illetve szűrővizsgálatokkal. A programok között szerepel Risztov Éva olimpiai úszó, valamint Farkas Bertalan az első magyar űrhajós előadása is. A lakosok emellett részt vehetnek alakformáló tornán, gyógytornán, bőrgyógyászati szűrésen, nőgyógyászati rákszűrésen, a 3 év alatti gyerekek pedig ultrahang vizsgálaton. Az ünnepi köszöntő beszédek után székekkel rendezték be a művelődési ház nagytermét.

– Azért jöttem, mert jó megmozgatni magamat. Csoportosan sokkal jobb, mint otthon egyedül. Úgy is csinálom, de ez más. Mert amikor látom, hogy a másik jobban bírja, az nekem is erőt ad, nehogy lemaradjak. A nyugdíjasklubban is tornázunk – mondta az egyik résztvevő, Nyilasi Antalné, aki minden lehetőséget megragad egy kis testmozgásra.

Az első nap első programja szárazföldi csoportos gyógytorna foglalkozás volt Galzó Bernadettel, aki 2001 óta dolgozik gyógytornászként a mórahalmi fürdőben.

– Ez egy általános átmozgató, könnyített torna széken ülve, ami tetőtől talpig átmozgatja a részvevőket. Keringés és közérzetjavító gyógytorna – mondta a szakember, aki sok ismerős arcot köszöntött a nagyteremben, ahol mintegy húszan gyűltek össze, de meglepő módon mindössze két férfi vállalkozott az átmozgató tornára.

Az instrukciók között elhangzott a hátratoljuk a tarkót, mintha egy forró vasaló közelítene az arcunkhoz, és a fejkörzés, mintha a hajunknál fogva húznának minket, amiket lelkesen követtek a nyugdíjas érdeklődők.

Ma 18 órától a Céloktól a sikerekig címmel Risztov Éva olimpiai bajnok úszó motivációs előadását hallgathatják meg az életéről, sikerekről, kudarcokról, a mélypontokból való felállásról, az olimpiai bajnoki címig vezető útról a Művelődési Házban.