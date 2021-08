Egyházi program és családi nap volt Röszkén

Péntektől vasárnapig tartottak Röszkén a Páduai Szent Antal plébánia által szervezett egyházi és kulturális programok, amit vasárnap ünnepi szentmise és jótékonysági koncert zárt a templomban.

Az elmúlt hétvégén több egyházi eseményen vehettek részt a helybeliek. A programok sora pénteken Márki Istvánné Tanács Julianna gobelin-kiállításának megnyitójával és az Árpád-házi Szent Erzsébet életéről szóló film vetítésével kezdődött a polgármesteri hivatal dísztermében. Másnap a plébániaudvaron meglepetésekkel teli családi napot tartottak, melyre sokan ellátogattak és láthatták a lufiművész, Csatai Gergő legújabb show-ját is.

Szentmise

Vasárnap a plébánia karitász csoportjának szervezésében először szentmisére várták a helyi híveket, ennek részeként tartották meg az úgynevezett Szent Antal kenyere szertartást, vagyis a megszentelt, megáldott kenyerek osztását, felelevenítve ezzel a korábbi alamizsnaosztások szokását.

Mária, az élet

A szentmise elején Liszkai Tamás plébános elmondta, hogy Nagyboldogasszony, vagyis Szűz Mária mennybevételének és a templom védőszentjének, névadójának, a szegények pártfogójának tartott Páduai Szent Antal születésnapi ünnepét összevonták.

– A bárka az özönvízben biztonságot jelentett, összegyűjtötte a világon létezőket, hogy életben maradjanak. De ahhoz kellett az Ararát hegyének a csúcsa is, melyen fennakadt a hajó. Mária volt ez a hegycsúcs, írta Szent Antal, mert legyőzte a vizet, kimagasodott abból – kezdte prédikációját Tamás atya. Azzal folytatta: a hegycsúcs egyben a halhatatlanságot is szimbolizálja, vagyis van lehetőség „kimagasodni” a halálból, és az is jó hír, hogy a szegényeknek is van szerepük az isteni tervben.

– A búzaszemben pedig élet van, mely az eső, a víz hatására kiserken, kijön belőle. Ez is hasonlít Máriára, Nagyboldogasszonyra, mert életet is adott, Jézusnak. Életet ad és ment, mint a búzaszem és az Ararát csúcsa, és ezzel átfogja az egész egyházat – mondta Liszkai Tamás. Majd a koronavírus-járványról szólt, megemlítve: vártuk, hogy véget érjen, leapadjon, mint annak idején az özönvíz. És ezt nemcsak a pandémia elhárításáért dolgozóknak köszönhetjük meg, hanem a közbenjáróknak, az angyaloknak, a szenteknek és egyszerű, értünk imádkozó embereknek is. – Hányszor pusztulhatott volna már el az emberiség, és mégis vagyunk – közölte az atya. És ebben nagy szerep jut a hitnek.

Zárásként, koncert

A háromnapos rendezvénysorozatot, az egyházi és kulturális hétvégét, vasárnap Szinetár Dóra jótékonysági koncertje zárta, melyet a templomban rendeztek meg.