Elektromos kerékpárok: újra lehet pályázni

November végén lezárult az Innovációs és Technológiai Minisztérium elektromos rásegítésű kerékpárok vásárlási támogatásának első pályázati köre. A második január 4-én, hétfőn indul és 8-án zárul majd – az eredetileg tervezett december 28-i rajtot tehát eltolták egy héttel. A pályázatokat később havi rendszerességgel lehet benyújtani, egészen 2021. október végéig, vagy a keret kimerüléséig.

Az elektromobilitás ösztönzését célzó kiíráson az első körben több mint ezren indultak. Miután 20 munkanapon belül születik a döntés, és 10 napon belül a támogatási okiratot is kiadják, az első nyertesek akár a karácsonyfa mellé is odaállíthatták az így vásárolt kerékpárjukat.

A Klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként hirdették meg az egymilliárd forint keret­összegű pályázatot, magánszemélyek juthatnak hozzá kedvezményesen a kerékpárokhoz, elsősorban a munkába járás megkönnyítéséért, ezért a munkaviszonyt vagy jövedelmet igazoló dokumentumot is csatolni kell. A támogatás a jármű értékének legfeljebb felére biztosítható: pedálszenzoros kerékpárok esetében 90, nyomatékszenzorosoknál 150 ezer forintig. Pályázni az elektromobilitas.ifka.hu oldalon lehet, itt minden szükséges információ megtalálható.