Élelmiszerrel segítik a szentesi rászorulókat

Az önkormányzat a családsegítő központtal, egy üzlettel és az egyházakkal összefogva csatlakozik egy Kárpátaljáról indult kezdeményezéshez. A jótékonysági akcióban tartós élelmiszerrel segítenének a rászorulóknak.

A Jóság kosara nevű kezdeményezés Kárpátaljáról indult, Nagyszőlősön 2018-ban hirdette meg először az akciót a helyi Jótékonysági Alapítvány és a Nagyszőlősi Járási Vöröskereszt azzal a céllal, hogy támogassák a nélkülözőket. A városi élelmiszerboltokban elhelyezett kosarakba a jótékonykodók mindennapi szükségletnek számító élelmiszereket tehettek: lisztet, olajat, tésztát, kenyeret vagy konzerveket, akiknek pedig szükségük van a kosárban lévő élelmiszerekre, azok vehettek belőlük.

Ennek a mai körülményekhez alakított verzióját vette át most a szentesi önkormányzat a Szarvasi húsbolt, a családsegítő központ és a helyi történelmi egyházak összefogásával. Aki az említett élelmiszerüzletben vásárol, és olyan tartós élelmiszert vagy tisztítószert vesz, amelyet továbbadna másnak, ott beteheti a „jóságkosárba”, és a városi szociális és egyházi szervezetek eljuttatják a rászorulóknak.

– Nagy örömmel csatlakoztunk a kárpátaljai kezdeményezéshez, annál is inkább, mivel a református egyháznak hosszú évtizedekre visszamenő jó kapcsolata van Kárpátaljával, nekünk, a nagytemplomi református egyházközségnek is van ott testvérgyülekezetünk – hangsúlyozta Fehér Csaba református lelkész, aki hozzátette, reméli, a kezdeményezés nemcsak egy üzlethez lesz köthető, hanem elterjed az egész városban.

Ezt Bocskay István, az önkormányzat referense is megerősítette, a jótékonysági akció nyitott további más profilú üzletek előtt is.

– Szeretnénk, ha az emberek minél több helyen kifejezhetnék jóságukat, szeretetüket. Hasznos lenne, ha ezen az alapon új közösségeket tudnánk építeni – fogalmazott a referens.

Akik adományt tesznek a „jóságkosárba”, azok egy-egy matricát is kapnak ajándékba, hogy ezzel is hirdessék város-szerte a kezdeményezést.