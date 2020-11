Évtizedes problémára szeretnének megoldást Szentmihálynál

A szentmihályi gazdák képviseletében fordult a terület önkormányzati képviselőjéhez Molnárné Szekeres Judit. Több ezer hektárnyi földterületet csak nagy kerülővel tudnak megközelíteni, ennek oka, hogy a Szérűskerti-átjáró a Holt-Tisza két szakasza között évek, ha nem évtizedek óta járhatatlan. Megoldást szeretnének.

Több fórumon is felvetődött már az a probléma Szentmihályon, ami miatt Molnárné Szekeres Judit a terület önkormányzati képviselőjéhez fordult a helyi gazdák képviseletében. Szentmihály határában, a Gyálai-réten található több ezer hektárnyi földterület Röszke felől eső része a Szérűs­kerti- – a Holt-Tisza Szilvás és Görbe nevű szakaszát elválasztó – átkelőhelyen keresztül közelíthető meg optimális esetben, de az átkelő évek, évtizedek óta használhatatlan – írta Judit. Fotókkal is bizonyította: azon a szakaszon képtelenség közlekedni.

Esőben járhatatlan

A posztból megtudtuk, hogy az útszakaszt egykor az Új Élet TSZ nagy betondarabokkal meghordatta, emiatt középen nagy mélyedés keletkezett, megáll benne a víz és a sár. Közlekedni rajta személyautóval vagy kerékpárral száraz időben is szinte lehetetlen. Esőben végképp járhatatlan, és munkagépekkel is rendkívül balesetveszélyes, mivel a traktorok hatalmas kerekein megtapad a sár, így Szentmihály és Röszke útjait tavasztól őszig sárdarabokkal terítik. A felhordott sár az eső miatt felázik, csúszóssá, balesetveszélyessé válik.

Hatalmas kerülő

A földeket a gazdák így hatalmas kerülővel, a Fehérparti átjárón keresztül közelítik meg másik irányból, azaz a város felé kell elindulni a Röszke alatti földek irányába a falun át. A Szérűskerti-átjáró közelében a Bodomi-átkelő segíthetne a helyzeten, de korábban tíz méter széles sávban átvágták, ott átkelni régóta nem lehet – bármelyik átjáró használhatóvá tétele megoldaná a problémát. A visszaút a földekről még katasztrofálisabb a panasz szerint. Molnárné Szekeres Judit úgy fogalmazott: szilárd feltöltéssel javítható lenne az út, ez idő tájt, a kukoricabetakarítás idején ez különösen fontos lenne.

A gazdák is segítenének

A gazdák – köztük az édesapja is – felajánlották korábban is a segítségüket: ha lenne nagy mennyiségű törmelék, munkagépeikkel szétterítenék azt. Néhány éve már próbálkoztak Szentmihály akkori önkormányzati képviselőjénél, hátha sikerülne nagy mennyiségű kőzúzalékkal legalább ideiglenesen használhatóvá tenni az utat. Akkor azonban nem kaptak segítséget, a képviselő abban reménykedett: a Holt-Tisza rehabilitációjánál majd kijavítják az utat is.

Segítségkérésüket Judit eljuttatta Simon-Fiala Donátnak, a terület önkormányzati képviselőjének, aki azt válaszolta, továbbította a panaszt az illetékesekhez. Mi is feltettük kérdéseinket a városüzemeltetési irodának, amint választ kapunk azokra, visszatérünk a témára.