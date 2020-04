Felújítják az utat a két község között

Székkutas és Nagymágocs között ismét felvonultak az útépítők. Két éve a két falu között több mint öt és fél kilométeren újult meg az út. Most pedig további egykilométeres szakaszon javulhat a közlekedés.

A 4405-ös jelű úton jelenleg útépítés zajlik. Összesen 1045 méter hosszan újítják fel az úttestet Nagymágocs és Székkutas között. A forrást a Magyar Falu program biztosítja a mellékutak helyreállítását célzó projekt részeként – adta hírül lapunk megkeresésére a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs osztálya.

Székkutas és Nagymágocs között rendkívül rossz volt az úttest állapota. A két települést összekötő alsóbbrendű úton viszonylag nagy a forgalom. Az út mentén több lakott tanya található, valamint számos gazdálkodó is arra közelíti meg a földjét. A járművezetőknek kerülgetniük kellett a kátyúkat és más úthibákat. 2018-ban Székkutason a 47-es számú főúttól 4524 méter hosszú szakaszt újítottak fel. Elkészült a padkázás és a csapadékvíz-elvezetés is. Az út fele azonban maradt olyan rossz, mint volt, vagyis rázós, kátyús, kivályúsodott és szélén töredezett. A két szakasz között ég és föld a különbség. Most további egy kilométeren javul a helyzet: felszámolják a bosszantó úthibákat. A területet március 16-án vette át a munkát végző cég. A szerződés szerint a kivitelezőnek 45 nap alatt kell elkészülnie, akkor kezdődik a műszaki átadás-átvételi eljárás.

A munkálatok során a kivitelező kétrétegű aszfaltmegerősítést épít. A süllyedéseknél a teljes pályaszerkezet kicserélik. Az új kopórétegre tartós burkolati jeleket festenek. A sérült KRESZ táblákat is kicserélik. A munkálatok idején a közlekedők megértését kérik.

Mint megtudtuk, a közútkezelő cég támogatási szerződéssel rendelkezik az út még hiányzó szakaszának felújítására, amely a 4405-ös, vagyis az Orosháza és Szentes közti út csomópontjáig tart. A 3,6 hosszú útszakasz tervezésére közbeszerzési eljárást írtak ki.