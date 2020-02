Jubiláló véradókat köszöntöttek Algyőn

Elismerő oklevelet és ajándékot kaptak Algyőn a sokszoros véradók, akiket Molnár Áron polgármester és Ivády Éva, a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetének munkatársa köszöntött.

A településen már harmadik alkalommal mondtak köszönetet a segítőknek, akik egy véradással három embertársuk életét mentik meg. A településvezető kiemelte, nagy öröm számára, hogy ilyen rendezvényen mondhat köszönetet a jelenlévőknek, hiszen kevés olyan program van, ahol a megjelentek olyan algyőiek, akiknek sokan akár az életüket köszönhetik.

– Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az a pár deciliter, amit valaki arra szán a saját testéből, hogy másoknak segítsen, az milyen sokat jelent. Akár életet is menthet, hogy valaki időt és energiát szán arra, hogy vért adjon. Akik most itt ülnek, a maguk életén kívül képesek foglalkozni másokkal és más problémáival. Lehet a most jelenlévők sosem kaptak segítséget senkitől, ők mégis adnak. Ez az, ami az embert emberré teszi – mutatott rá Molnár Áron.

A polgármester elmondta, büszke, hogy Algyőn sokan vannak olyanok, akik sokszor teljesítik ezt az általuk önként vállalt feladatot, és bízik abban, hogy ez a példa ragadós lesz, a fiatalok is kedvet kapnak hozzá.

Ivády Évától megtudtuk, az elmúlt egy évben igen aktív volt a Tisza-parti község, ugyanis kétszázan nyújtották segítő karjukat embertársaikért. Idén ismét várják a véradókat a falunapon, a lovasnapon, az általános iskolában és Algyő Napján is.