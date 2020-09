Kárbejelentés lépésről lépésre

Mi a teendő, ha kár érte otthonunkat? Kit, hogyan és mennyi időn belül kell értesíteni? Miként járjunk el, ha a következő napokban újabb baj történik házunkban, lakásunkban? Kisebb károkat ma már szemle nélkül is kifizethet a lakásbiztosítónk, ha elfogadjuk a felajánlott összeget.

Első és legfontosabb dolog a keletkezett károk lehetőség szerinti minél gyorsabb enyhítése, illetve a továbbiak megelőzése. Legyen az például megfelelő ideiglenes tetőfedés készítése, csőtörés esetén a víz elzárása, beázásnál ingóságaink áthelyezése vagy lefedése. A hatósági bejelentést minden tűzesetnél, tehát a kisebb kár esetében is meg kell tenni a tűzoltóságnak. A betöréses lopást szintén a legrövidebb időn belül jelezni szükséges a rendőrségnek. Ezeket a biztosító felé a kárbejelentéskor továbbítanunk kell, a hatóság értesítésének elmaradása a kártérítési igény elutasítását is okozhatja.

Kötvényszám

Dokumentáljuk jó minőségű fényképekkel, akár videóval a keletkezett károkat. Ezeket a bejelentéshez is csatolhatjuk, amennyiben az online felületen lehetőség van rá. A kár rendezését a biztosító intézi, így azt közvetlenül a szerződésünkben szereplő társaságnál kell bejelenteni. Erre a káreseményt követően legfeljebb 48 óránk van – a leggyorsabban telefonon vagy a biztosító weboldalán, mobilapplikációján keresztül, online tehetjük meg.

Lehetőség van az ügyfélszolgálaton telefonon vagy személyesen is a bejelentésre, de legyen nálunk a szerződésünk, vagy legalább a lakásbiztosításunk kötvényszáma.

Személyi sérülés

A kárszakértői szemléig, de maximum a bejelentést követő ötödik napig csak olyan mértékben változtassunk otthonunk állapotán, ami a megelőzéshez, védelemhez szükséges. Amennyiben a biztosító nem kezdi meg időben a kárrendezést, intézkedhetünk a helyreállításáról. A kiszerelt, kiselejtezett alkatrészeket, berendezéseket a biztosítóval történt előzetes egyeztetést követően így is 30 napig változatlan állapotban kell megőrizni.

Ha a bejelentést követő napokban újabb kár éri otthonunkat, az új eseményt külön be kell jelentenünk a biztosítónknál, és ismét dokumentálnunk kell az okozott károkat fénykép vagy videó formában. Szerződésünk baleset-biztosítást is tartalmazhat, így személyi sérülést is jelenthetünk a biztosítónk felé – baleset, illetve halál bejelentésére 8 nap áll rendelkezésünkre.

Videós bejelentés

Tömeges kárbejelentésnél előfordulhat, hogy – néhány kérdés megválaszolása után – a biztosító szemle nélkül felajánl pár tízezer forintos kártérítési összeget. Ha ez megfelelő, nyugodtan fogadjuk el, és néhány napon – van, hogy néhány percen – belül megérkezik a kártérítés a számlánkra. Ha nem felel meg, továbbra is ragaszkodhatunk a szakértői szemléhez, ahol igazolhatjuk a tényleges kárunk nagyságát.

Manapság már nemcsak a kárbejelentést intézhetjük online, egyre több biztosító társaság használ elektronikus csatornákat az ügyintézéshez, így akár a kárszemlét is meg tudják tartani online videó formában. Ahhoz, hogy lakásbiztosításunk valódi segítséget nyújtson, ha megtörténik a baj, ajánlott, hogy szerződésünket időközönként felülvizsgáljuk, és az aktualizált, értékkövető legyen.