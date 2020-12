Koronavírus: Több makói mentős is megfertőződött

Szegeden is kijelölték a kórházat, ahol az egészségügyi dolgozók kapják majd meg a védőoltást. Makón még mindig több diák és óvodás tanul otthonról, Dorozsmán pedig megrendezik a kirakodóvásárt.

Makón továbbra is mindenhol kötelező szájmaszkot használni – jelentette be szokásos sajtótájékoztatóján a település polgármestere. Farkas Éva Erzsébet azt is elmondta, hogy a kézműves vásárok elmaradnak, de a Makovecz téren továbbra is mindenki látogathatja a betlehemet.

Kétszer kellett intézkedni

Elhangzott az is, hogy Makón a hajléktalanszálló dolgozói között nincsenek fertőzöttek, viszont a mentőszolgálatnál többen is elkapták a koronavírust. A héten a kijárási tilalom megszegése miatt pedig kétszer kellett intézkedni.

Azok a József Attila Gimnáziumba járó diákok, akik kérik, tanulhatnak otthonról, míg a Szignum Kéttannyelvű Egyházi Általános Iskolában negyedik évfolyamtól nyolcadikig át kellett állni a digitális oktatásra.

A Makói Általános Iskola tagintézményei közül van, ahol online oktatás van, de a legtöbb gyerek hagyományosan tanul, azaz bejár az intézménybe. A Búza utcai bölcsőde egy csoportja is otthon maradt a vírus miatt.

Lesz vasárnapi vásár

Dorozsmán vasárnap megrendezik a minden hónap második vasárnapján tartott kirakodóvásárt.

A székkutasi önkormányzat hivatalos közösségi oldalán írta, hogy a veszélyhelyzetben hozott kormányrendeletek értelmében nem tarthatják meg a már hagyományos, decemberi közmeghallgatást. Viszont ebben a helyzetben is megválaszolják a lakók kérdéseit. Ezeket levélben lehet elküldeni a hivatalnak, vagy e-mailben a [email protected] címre, de akár be is lehet telefonálni és úgy elmondani. A lényeg, hogy aki kérdezni akar, az december 16-ig tegye meg.

Segít a központ

A mindszenti önkormányzat a koronavírus-járvány terjedésének megelőzése érdekében továbbra is gondoskodik a rászoruló lakókról. Segítséget elsősorban Hevesi Ágnestől és a Mindszenti Gondozási Központ munkatársaitól lehet kérni a 06 30/463-4692-es telefonszámon, de a polgármesteri hivatalt is lehet keresni.

Közben kijelölték azokat a kórházakat, ahol először majd megtörténhet az egészségügyi dolgozók védőoltása – közölte a Koronavírus Sajtóközpont.

Azt írták, hogy ez vidéken a megyei központi kórházakban történik majd meg, azaz Szegeden a klinikán.

Az Operatív Törzs hivatalos adatai szerint Csongrád-Csanád megyében a járvány kitörése óta 11 ezer 781 ember fertőződött meg koronavírussal, közülük 320 egy nap alatt kapta el a fertőzést.