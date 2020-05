Krónikus májbetegség ellen oltják a hetedikeseket

Évente hatmillió ember veszíti életét a világon a hepatitis B vírus miatt, ezért is fontos, hogy a szülők elvigyék gyermekeiket a pótoltásra. Május 25. és június 12. között a méhnyakrákot okozó HPV ellen is beoltják a hetedikes lányokat.

Hétfőtől megyeszerte oltják azokat a hetedik osztályosokat, akik márciusban nem kapták meg a hepatitis B vírus elleni vakcina második adagját a járványügyi helyzet miatt. Az oltásból kimaradt diákoknak május 25. és június 12. között pótolják az ol­­tást, ez az országban összesen húszezer diákot érint.

Számos településhez hasonlóan Deszken is megkapják az oltóanyagot a fiatalok, Balla Beáta csecsemő-gyermekgyógyásztól megtudtuk, az ő rendelőjükben jövő kedden történik meg a pótlás. A háziorvos lapunknak arról is beszámolt, hogy náluk a járvány ideje alatt is zökkenőmentesen működött minden, tehát a csecsemők is idő­­ben megkaptak minden ol­tóanyagot. Emellett az iskolaegészségügy is működött telefonos szűrések segítségével, a diákokkal viszont jövő héten ta­­lálkozik először a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Azért is hangsúlyos a hetedikesek számára az oltás pótlása, mert a hepatitis B vírus (HBV) miatt évente hatmillió ember ve­szíti életét a világon. Krónikus májbetegséget, májzsugorodást és májrákot is okozhat a HBV.

A kutatások szerint a világ népességének körülbelül 20-30 százaléka élete során átesik a hepatitis B fertőzésen, króni­kus májbetegségben pedig mintegy 300 millió személy szenved a nyilvántartások sze­­rint. Magyarországon a ví­­rushordozók aránya fél és egy százalék közötti.

Priskin Mária, a Tisza-parti Általános Iskola iskolaorvosa is azt tanácsolja, hogy a szülők vigyék el gyermekeiket az oltásra az orvosokhoz, hiszen a védőanyag hiányában jóval nagyobb eséllyel betegedhetnek meg a tanulók. A szegedi intézmény hetedikeseinél is a jövő héten pótolják az oltóanyagot. A szakember hoz­­zá­­tette, az ő gyermeke is he­tedikes, viszont ők abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy még a járványhelyzet előtt megkapta a fia a második adag vakcinát.

Szintén május 25. és június 12. kapja meg a HPV (humán papillomavírus) elleni védőoltás áprilisban elmaradt második adagját az a mintegy 41 ezer hetedikes lány, akinek a szülei igényelték ezt az oltást. Ez az oltás nem kötelező, de díjmentesen kérhető. A HPV-nek több mint 100 típusa van, ezek közül legalább 13 okozhat méhnyakrákot, a térítésmentesen biztosított vakcina ezek közül a 7 leg­gyakoribb típust tartalmazza.

Az oltások pótlásáról pontos információt kapnak mind az iskolák, mind pedig a szülők. Az oltások beadásakor is fokozottan ügyelnek a járvány­ügyi szabályok betartására az orvosok.