Lovagkeresztet kapott Nátyi Róbert

Szeret tanítani Nátyi Róbert művészettörténész, aki szerint a hallgatókkal való rendszeres találkozás mindegyik tevékenységének biztos hátországa. A Szegedi Tudományegyetem művészeti karának dékánja többek között oktatói tevékenységéért kapott lovagkeresztet.

– Természetesen örültem neki, nem számítottam rá, én csak végzem a munkám. Nagyon örü­­lök annak, hogy kurátori és művészettörténeti munkám mellett kiemelték oktatói te­­vékenységemet is – mondta Nátyi Róbert. A művészettörténész a Magyar Érdemrend lo­­vagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta kiemelkedő színvonalú művészettörténészi, kurátori és oktatói munkája elismeréseként. A kitüntetést a többi díjazotthoz hasonlóan ő sem vehette még kezébe.

Elmondta, nagyon kacskarin­gósan indult a pályája, alapvetően filmrendezőnek készült, ám mégsem felvételizett a színművészetire. Elvégezte az SZTE jogelődje, a József Attila Tudományegyetem és a Délmagyarország újságíróképzését, majd felvették az ELTE-re, ahol művészettörténetet, történelmet és teológiát tanult. – Még egyetemista koromban a Szépművészeti Múzeumba kerültem gyakornoknak, a nyilvántartási osztályra, ahol a magángyűjte­mények nyilvántartása folyt. Mi állapítottuk meg, hogy eredetiek-e a műtárgyak, szakértői munkát is végeztünk – magyarázta. Ezt követően az egyik piacvezető aukciós házhoz került, ahol sokat tanult az akkor induló árverésekről. A mai napig vezet aukciókat, főként könyvekét. 2000-ben visszajött Szegedre, akkor hívta meg az egyetem, először a rajz-művészettörténet tanszékre előadónak, egy évre rá a Bölcsészettudományi Karra, a történelem segédtudományai tanszékre.

2007-ben lett a Reök-palota kurátora. Abban az időben nem volt önálló képtára Szegednek. – A Magyar Alkotóművészek Or­­szágos Egyesülete is kilincselt, hogy legyen Szegednek képtá­­ra, végül a Reök-palota volt a befutó. Ezzel párhuzamosan a Szegedi Szabadtéri Játékok is gondolkodott az épület hasznosításában, és itt értek össze a szálak, az akkori szabadtéri menedzsmentje engem hívott meg a REÖK kurátorának – fejtette ki.

Nemrégiben új kihívás elé nézhetett Nátyi Róbert: felkérték a Bartók Béla – akkor még Ze­­neművészeti – Művészeti Kar dékánjának. – Most még a ha­gyományoknak megfelelően csak a zeneművészeti oktatás folyik a karon, de közben na­­gyon beleszerettem ebbe a do­logba, és magamévá tettem a ze­­nei oktatás ügyét is. Sajnos a jelenlegi helyzet miatt lelassult a folyamat, de bízom benne, hogy előbb-utóbb elindul az épületünk felújítása, és el tudunk in­­dulni majd más művészetek irányába is – fejezte ki reményét a dékán.