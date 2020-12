Megállították a népességfogyást Csanádalbertin – már majdnem telt házas az óvoda

Az elmúlt 7-8 évben, a fejlesztéseknek, a Falusi csoknak és a letelepedési támogatásnak köszönhetően, Csanádalberti népességfogyása megállt, sőt, mintegy 10 százalékkal emelkedett is a lélekszáma. Az óvodájuk szinte telt házas, most bölcsődét is építenek.

– Jelenleg 480-an élünk Csanádalbertin. Az 1940-es évek végén, az 50-es évek elején a falu lélekszáma még 1500 fő fölött volt – mondta Csjernyik Zoltán, Csanádalberti polgármestere.

450 fő volt a mélypont

– A leglátványosabban a 70-es évektől fogyott a lakosságszámunk. Akkor sokan a városba költöztek. Akik maradtak, azok pedig akadályba ütköztek. Akkoriban a településünkön nem lehetett új házat építeni. Csak a házépítési korlát miatt is mintegy 20 családot vesztettünk el – sorolta a népességcsökkenés főbb okait a polgármester.

A lakosságszám 2010 körül már csak 450 fő körül mozgott.

Csjernyik Zoltánt abban az évben választották először polgármesterré. Célja az volt, hogy ez a szám tovább már ne csökkenjen, sőt, növekedjen.

Maradtak az intézmények

– Úgy döntöttünk, hogy megtartjuk minden intézményünket, ami egy ilyen kis település esetében nem hogy nem egyszerű, hanem majdhogynem lehetetlen feladat. Ragaszkodtunk az óvodához és az alsó tagozathoz is. Működtetünk idősek napközi otthonát. Emellett sok mindennel támogatjuk a családokat. Szociális tűzifával, nyári táborozási lehetőséggel is igyekszünk segíteni – sorolta Csjernyik Zoltán.

A faluban az összes intézményt felújították.

Nemrég egy művelődési házzal is gazdagodott a település.

– Igyekeztünk küllemre is vonzóvá tenni Csanád­albertit, hogy az itt élők és az idetelepülők is kedvüket leljék benne. Úgy 4-5 évvel ezelőtt pedig a letelepedési támogatást is bevezettük, amivel az ideköltöző családokat segítjük – mondta a településvezető.

20 ház kelt el

– Kezdetben egységesen 150 ezer forintot biztosítottunk, majd változtattunk rajta.

Jelenleg az egygyermekes ideköltözők 150, a kétgyermekesek 250, a három-, vagy többgyermekesek pedig 300 ezer forintos letelepedési támogatásban részesülnek. A bevezetés óta 20 családot segítettünk.

A támogatásban részesülők között olyan helybéliek is voltak, akik korábban a szüleikkel éltek együtt és itt vettek házat. Érkeztek hozzánk a környező településekről, de Makóról és még Szegedről is. 20 olyan ház kelt el a faluban, amik, ha nem népesülnek be, néhány év múlva lehet, hogy az enyészeté lettek volna – említette meg a polgármester, aki arról is beszélt, a falu népességének emelkedésében sokat köszönhetnek a Falusi csoknak is.

Telt ház az óvodában

– A 20 család olyan 35-40 gyermeket jelent. Az óvodánk majdhogynem telt házassá vált. 25 gyermekre van engedélyünk, és 24 óvodásunk van – mondta Csjernyik Zoltán.

Most készül egyébként a 16 fős bölcsőde, ahová a pitvarosi mikrotérség 4 településének gyermekeit várják. A legkisebbeket gondozó intézmény december 31-re készül el és tavasztól népesül be. A polgármester nem aggódik, hogy fel tudják-e majd tölteni a létszámot, mert még Mezőhegyesről is van érdeklődő.