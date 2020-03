Megszűntek a madárinfluenza miatti korlátozások

A Nemzeti Élel­­miszerlánc-biztonsági Hivatal március 2-án feloldot­­ta a madárinfluenza miatt el­rendelt korlátozásokat Ko­­márom-Esztergom és Hajdú Bihar megyében.

A továbbiakban mind a belföldi, mind az Unió­ba irányuló baromfiszállítások zavartalanul in­dulhatnak e megyékből is. Amennyiben hazánkban újabb esetek nem fordulnak elő, ak­­kor madárinfluenza-mentes státuszunkat legkorábban áp­­rilis 30-án nyerhetjük vissza.

A jelenleg teljes importtilalmat alkalmazó, úgynevezett harmadik országokba is leghamarabb ekkor indulhatnak újra a szállítmányok. A vándormadarak vonulása miatt a vírus továbbra is veszélyt je­­lent, így érvényben marad a baromfik zárt tartásának kö­­telezettsége. Szintén kötelező a járványvédelmi minimumfeltételek teljesítése, azaz a baromfikat zárt helyen kell etetni, itatni, valamint a takarmányt és az almot is úgy kell tárolni.