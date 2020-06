Online ünnepli Születésnapját a Szentmihályi Kerámia Kör – Galéria

Online kiállítással ünnepelte harmadik születésnapját a Szentmihályi Kerámia Kör, amely a Móricz Zsigmond Művelődési Ház közösségi oldalán megtekinthető. A szakkört Poitinger Andrea általános iskolai festészet és grafika tanár vezeti, aki gyerekek és felnőttek körében egyaránt népszerűsíti szenvedélyét.

Poitinger Andreának kisgyermek korától szenvedélye az agyaggal való foglalatoskodás. Szakszerű megmunkálásának fortélyait középiskolás korában kezdte elsajátítani Brodszky Fe­renc szombathelyi keramikus mű­­helyében. Első agyagszobrait főiskolás évei alatt, Sulyok József szobrászművész tanítványaként készítette. 1991-ben költözött Sze­­gedre, ahol megismerkedett a hódmezővásárhelyi fazekassággal, ami azonnal lenyűgözte. Tóth Sándor fazekasmester szárnyai alatt gyarapította tovább mesterségbeli tudását.

A közösség ereje

Éppen három évvel ezelőtt egy helyi lakos javaslatára szakkört indított a szentmihályi mű­­velődési házban.

– Csapatban még jobb kerámiázni, összeadódnak a képességek, mindenki hozzáteszi a ma­­ga kreativitását. Olyan vidám szokott lenni a légkör, mint hajdanán a fonóban – fejtette ki.

Az alkotókör tucatnyi tagja között akad most érettségiző és nyugdíjas, könyvelő, masszőr és vállalkozó is.

Bár a szakkör felnőtteknek szól, Poitinger Andrea az ifjúság körében is előszeretettel nép­­szerűsíti szenvedélyét. A sze­ge­­di Gedói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola festészet- és grafikatanáraként időről időre belekóstoltatja diákjait a kerámiázás fortélyai­ba.

Lélek az agyagban

Elmondta, hogy a munkafolya­mat viszonylag egyszerű, bárkinek sikerélményben lehet ré­­sze. A tagok tanmenet szerint haladnak, a használati és dísztárgyak alkotásában egyaránt kipróbálhatják magukat.

– A Jóisten is sárból teremtette az első emberpárt, és ebbe a csodába kóstolunk bele hétről hétre a szakkörben. Va­­lami újat, szépet, különle­geset, egye­­dit alkotunk, amelybe be­­lecsempésszük lelkünk egy da­­rabját. Emellett egyszerre dolgozunk mind a négy ős­­elemmel, ami varázslatos ér­­zés. Ha valaki egyszer rákap, nem tudja abbahagyni – fejtette ki lelkesen.

Online tárlat

A járványhelyzet miatt a szakkör jelenleg szünetel, harmadik születésnapját is online ünnepelte a közösség. A Szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Ház kulturális menedzsere, Ferenczi Ildikó virtuális kiállítással lepte meg a tagokat az intézmény közösségi oldalán, amely az eddig készült, szemet gyönyörködtető alkotások válogatását mutatja be.

– Félbehagyott edények pi­hennek most a műhelyünkben, ahová fél évvel ezelőtt költözhettünk be a művelődési ház dolgozóinak jóvoltából. Nagyon várjuk a járványhelyzet végét, hiányzik a közös alkotás öröme – mondta a szakkörvezető.