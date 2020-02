Országos döntőbe jutott az ásotthalmi diáklány

Olvasásban és versmondásban is kiemelkedő tehetségű Kiss Boróka, aki ugyan még csak hetedikes, de két versenyben is döntőbe jutott. A Szép magyar beszédet ráadásul nem is először nyerte meg.

A mórahalmi kistérségben a múlt héten rendezték meg a Szép magyar beszéd versenyt, amelyen a márciusi félországos döntőbe jutásért holtverseny alakult ki. Mivel két diák is ugyanannyi pontszámmal zárta a megmérettetést, ketten képviselik majd a Mórahalmi járást. Tóth-Godó Benedek, a mórahalmi Szent László Ka­tolikus Általános Iskola 8. osztályos tanulója mellett egy hetedikes ásotthalmi lány, Kiss Boróka is ott lehet a kisújszállási döntőn. Borókának egyébként nem ez lesz az egyetlen megmérettetése, versmondással is bejutott az ország legjobbjai közé. – Harmadik osztályos korom óta járok Kazinczy-versenyre. Tavaly is megnyertem a kistérségi fordulót, akkor azonban még nem volt lehetőség a továbbjutásra – mesélte Bo­­róka. Mint mondta, otthon rengeteg könyvük van, szabad­idejében állandóan olvas, és mivel tanárai szerint a hangszíne is jó, magától értetődő volt, hogy ezen a versenyen minden évben elindul. A szabadon választott szöveg, amivel idén készült, A gyertyák csonkig égnek-ből származott. – Egy zongoraművész beszél arról, mit érez akkor, amikor játszik. Mivel én is zongorázok, át tudtam érezni – mesélt választásáról. Tanárnőjével, Csehóné Kiss Dalmával nagyjából három hétig gyakoroltak, bár mint azt a pedagógus elmondta, Boróka önállóan ér­­telmezte és dolgozta fel saját maga számára a szöveget, amit aztán a versenyen felolvasott. – Dukai Klára kolléganőmmel, aki a nyelvtant tanítja, mi csupán abban segítettünk neki, hogy kívülállóként meghallgattuk és javítgattuk, ahol szerintünk szükséges volt, hogy értőbb legyen a hangsúlyozás – folytatta a pedagógus. Bár ezzel a szöveggel döntőbe jutott, Boróka a végső megmérettetésre a zsűri javaslata alapján mást visz majd, mert mint mondták neki, Márai még egy középiskolásnak is nagy falat. Így most keresik a megfelelőt. Párhuzamosan pedig egy másik, országos döntőre is készül, egy Toldi-szavalóversenyen ugyanis harmadik helyezésével szintén kivívta a jogot, hogy a legjobbak között mérettesse meg magát.