Öt forintért préselné a műanyag palackokat, a bevételből a rászorulókat támogatná

Nagyné Kiss Tünde szegvári vállalkozó kétszeresen cselekszik jót ötletével. Elhatározta, hogy beszerez egy présgépet, amivel PET-palackokat lehet zsugorítani, melyeket öt forint adomány ellenében présel majd. A befolyt összeggel a bajban lévőket segíti. Az így összegyűjtött műanyag pedig biztosan nem a környezetet szennyezi, hanem újrahasznosítják.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

Szegvár– Italkereskedést vezetek. Látom, mennyi műanyag palackot és alumínium italosdobozt visznek haza az emberek. Fogyasztói társadalomban élünk, ez velejárója az életünknek. Az így keletkező hulladék is az, amit hasznosan, jó célra is fordíthatunk – vázolta a szegvári Nagyné Kiss Tünde.

Apró pénz, apró esély

A szlogenje a következő: „Neked egy apró ötforintos másnak egy apró esély a továbblépésre” – Ebbe a mondatba beletettem mindent, ami az általam kitalált jótékonysági akciót jellemzi. Az üdítőskupakokat eddig is gyűjtöttük. Készíttettünk egy kupakgyűjtő szívet, amit az italkereskedésünk elé helyeztünk. Folyamatosan tették bele az emberek a kupakokat – részletezte. Néhány hónapja azonban el kellett távolítani a kupakgyűjtőt, mivel az italkereskedésük által bérelt épület egyik fala kidőlt. Ám a vállalkozó hangsúlyozta, a lehetőség a probléma elhárulása után, a későbbiekben is élni fog. – A kupakokkal azokat segítettük, akiknek erre a legnagyobb szükségük volt. Például a hódmezővásárhelyi Ricsikét is támogattuk, aki sajnos néhány napja elhunyt – mondta.

Becsületkassza

Kifejtette, sokat gondolkodott azon, hogy mivel segíthetné még az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került embertársait. Elhatározta, vásárol egy olyan manuális szerkezetet, amelyet hazánkban is forgalmaznak. – Az interneten bukkantam rá a speciális présgépre, ami alkalmas PET-palackok kézi erővel, egy mozdulattal történő összenyomására. A PET-palackok rossz esetben a kukába, jobb esetben a szelektív hulladékgyűjtőbe kerülnek. Ha elhozzák hozzánk, és fizetnek a becsületkasszába palackonként öt forintot, akkor ezzel valakinek az életén javítunk, mert sok kicsi sokra megy – mondta Tünde. Hangsúlyozta, Szegváron is élnek olyan emberek, akiknek segítségre van szükségük.

Dupla jótétemény

– A mai fiatalság rendkívül racionális világban él, a kézzelfogható dolgokat szeretik. Úgy gondolom, hogy meg kell tanítani a gyerekeknek, hogy ezzel az apróságnak tűnő dologgal, a PET-palackok gyűjtésével duplán jót tesznek. A palackok összepréseléséért fizetett öt forintok jó helyre kerülnek, egy beteg gyermeknek, felnőttnek vagy más módon bajba jutott embereknek nagy segítséget jelentenek, másrészt pedig a környezetünket is védjük. A préselést akár a gyerekek is elvégezhetik majd felnőtt jelenlétében, de ha valaki csak idehozza a palackokat, beteszi a becsületkasszába az öt forintokat, akkor magam is tömörítem az üres üdítős „üvegeket” – közölte.

Nagyné Kiss Tünde levelet is írt a térség hulladékszállítását végző cégnek. Segítséget kért az összegyűlő PET-hulladék ingyenes elszállításában. A cég felvette egy partnercégével a kapcsolatot, amelynek képviselője a jövő héten találkozik Tündével. Ha sikerül megállapodniuk a palackok ingyenes elviteléről, akkor Tünde máris megrendeli a présgépet, és elkezdődhet a jótékonysági ötforintos projekt.