Pótágyakra volt szükség a hajléktalanszállón

A nagy hideg miatt országosan elrendelték a hajléktalanellátásban a vörös kódot, ami azt jelenti, hogy mindenkit fogadniuk kell az intézményeknek. Hódmezővásárhelyen és Szegeden is vannak még szabad helyek, azonban Szegeden a női átmeneti szállón pótágyakat kellett beállítani.

Szeged

A hajléktalanokat Szegeden az átmeneti szállókon kívül éjjeli menedékhelyeken is fogadják a Bajai úton és a Moszkvai körúton is. Ez most azért volt különösen fontos, mert nagyon lehűlt az idő, így most olyanok is keresték az ellátórendszert, akik egyébként nem élnek a lehetőséggel.

Vasuth Andrea, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás egységvezetője lapunknak elmondta, hogy a nagy hideg miatt országosan elrendelték az úgynevezett vörös kódot, ami azt jelenti, hogy mindenkit fogadniuk kell. Ennek ellenére csak a nőknek fenntartott részlegen volt telt ház, viszont ott sokkal többen kértek átmeneti szállást, mint amennyien hivatalosan elférnének.

Alapesetben kilenc asszonyt tudnak elszállásolni, és kedden erre a kilenc helyre 22-en jelentkeztek.

Vasuth Andrea azt mondta, hogy vannak olyanok is, akik másik városból érkeztek. A helyzetet úgy oldották meg, hogy pótágyakat állítottak be, és így tényleg senkit sem küldtek el.

Az egységvezető szerint egyébként a hideg időjárás mindig látszódik a szállásokon is, néhány emberrel mindig többről kell gondoskodniuk ilyenkor. A férfiaknál viszont még van 10-10 szabad hely a Bajai úton és a Moszkvai körúton is. A két szálláshelyen jelenleg naponta több mint száz emberről gondoskodnak.

Hódmezővásárhely

– Hódmezővásárhelyen, a Csomorkányi úti 67 fős épületben 60-62-en laknak jelenleg. A létszámot nem töltötték fel teljesen, de Vásárhely utcáin most nincs hajléktalan

– foglalta össze lapunknak Korsós Sándor, a Csongrád-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató vezetője.

Hozzátette, eleve nagyobb a bent tartózkodási hajlandóság, mert a kijárási korlátozás miatt nem tudják máshol eltölteni az időt az emberek. Korsós Sándor szerint lakóik a szálló szigorított szabályai miatt kicsit feszültebbek.