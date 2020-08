ÚtON:Sűrűsödik a belvárosi forgalom

Sűrűsödik a forgalom, de egyelőre folyamatos szinte mindenfelé.

Mint tudjuk, a Csillag tér minden irányból lezárva, az Algyői, illetveIrinyi utca fele lehet kerülni, de ugye az Algyőin is terelés nehezíti a haladást.

Az Etelka sori körforgalom építése lámpás irányítás mellett zajlik, nehézkes ez a szakasz is, főleg a Felső Tisza part sarkán. Parkolási tilalom és forgalmi rend változás él a Csaba, Fecske, Retek és Szamos utcákban, a Stefánián is dolgoznak még, ilyenkor reggel kissé torlódik is mindegyik terület. A Párizsi-Kossuth sarkon még mindig le van zárva a külső sáv, tehát nem lehet jobbra fordulni, viszont a Párizsi 16-20 előtt mérik a sebességet. Sokan vannak a hídfeljárók utcáiban, de a hidakon viszonylag jól át lehet jutni. – tudtuk meg a Rádió Taxi Három munkatársától.