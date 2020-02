Szabadidőnk szerint válasszunk

A vásárhelyi Németh család hobbiállat-kiállítását a hétvégén láthatták az érdeklődők a BFMK második emeletén. Közel 90, többféle jószágot tartanak kedvtelésből – nem tenyésztenek –, a mókustól a papagájokon és rágcsálókon át a hüllőkig. Németh Nellit arról is kérdeztük, mire figyeljünk az állattartásnál.

– A kiállítás, amit hetedik alkalommal rendeztünk meg, jól si­­­került, sokan eljöttek a Bessenyei Ferenc Művelődési Központba megnézni az állatainkat – mondta a 26 éves, vásárhelyi Németh Nelli. A vasárnap rendezett hobbiállat-kiállításon az érdeklődők a ketrecekben, terráriumokban a többféle papagájon és madáron kívül mókust, hörcsögöt, sünt, óriáskígyót, ta­­rantulát, varánuszt, házi nyulat és siklóféléket láthattak.

A Németh-gyűjtemény

A gyűjteményt édesapja, Né­meth Rudolf kezdte kialakítani, mikor Nelli még apró gyerek volt. Közel 90 állatot tartanak otthon, jelentős részük papagáj, köztük egy 46 éves kakaduval és arákkal.

– A rágcsálók igénytelenebbek, a betett étellel és vízzel elvannak. A hüllők, de különö­sen a papagájok már komolyabb odafigyelést, gondoskodást igényelnek. Az arapapagáj naponta háromszor kap enni, külön a számára készített, vá­sárolható aramix keveréket, amelyben van dió, mandula és mogyoró. Vigyázni kell, mert ha az emberi fogyasztásra szánt, nem fertőtlenített földimogyorót adjuk neki, mikor a csőrével feltöri, felszippantja a gombaspórákat, amitől megbetegszik, begyullad a begye – közölte Nelli.

Az érzékeny papagáj

Mivel gyűjteményük nagy ré­­szét a népszerű papagájok alkotják – közel 70 egyedet tartanak és 32-féle állatuk van –, velük kapcsolatban rendelkeznek a legtöbb tapasztalattal. Németh Nelli elmondta, ezeket a madarakat csakis olyanok vá­­lasszák, akiknek van idejük velük foglalkozni.

– Igénylik a törődést, ha elhanyagoljuk őket, depresszióssá válhatnak, ilyenkor kitépik a tollaikat, súlyosabb esetben el­­pusztulhatnak. Az arapapagájom, Denisz belefekszik az ölembe, cirógatni kell, ha valamit eldobok, visszahozza, mint a kutyám – mesélte Németh Nelli. Hozzátette: a papagájok nála is több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztanak.

Mennyi időnk van?

– Hobbiállatot úgy válasszunk, hogy gondoljuk át, mennyi időt tudunk rászánni, mennyit tudunk vele foglalkozni. Akik megnézték kiállításunkat, a tapasztalat szerint azok mindegyikének van otthon kutyája, macskája, tengerimalaca. Azt is vegyük figyelembe, hol lakunk: a panelben kevesebb fajta állatot tarthatunk megfelelő körülmények között, mint kertes házban. Hallottam olyat, hogy valaki szeretne kutyát, de nem vesz, mert a panelben nem érezné jól magát – sorolta a civilben sofőr Nelli.

Azt tapasztalta, hogy a gyerekek félnek a különböző állatoktól, ami általában a szülők tiltására vezethető vissza.

– Korán befogtak a gondozásba, már 2 évesen fogtam a kezemben kígyót. Nem is félek tőlük. Édesapám elmagyarázta, mire vigyázzak – árulta el. Hozzáfűzte: a kutya, a macska a leggyakoribb házi kedvenc, de velük is sokat kell foglalkozni, elvárják a szeretetet. Ez a két jószág, ha elkóborol, visszatalál.

Nevelnek

– Gyerek mellé kutyát vennék, mert okos és ragaszkodó állat. De jó társ lehet a simogatható nyuszi, a tengerimalac és a hörcsög is. A lényeg, hogy a ki­csik megtanuljanak valakiről gondoskodni. Az állattartás a nevelésben is segít a szülőknek, akiken sok múlik, az is, hogy felnőttként miként viszonyulunk majd az állatokhoz – mondta zárásként Németh Nelli.